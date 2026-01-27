Cole Palmer protege legalmente su famosa celebración

Cole Palmer, una de las grandes figuras del Chelsea en las últimas temporadas, ha dado un paso más allá de los terrenos de juego al registrar oficialmente su icónica celebración del "cold" ("frío", en español). El futbolista inglés anunció la noticia este martes mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, donde mostró el logotipo que acompañará a su marca personal y que ya empieza a generar impacto entre aficionados y seguidores.
"Estoy atento y sé lo que hago. Todo está calculado. Solo me estoy divirtiendo siendo yo mismo. Esto se construye", afirma Palmer en el vídeo, difundido tanto en su cuenta de Instagram —donde supera los ocho millones de seguidores— como en TikTok, plataforma en la que acumula más de tres millones. El mensaje refleja la personalidad del jugador: seguro de sí mismo, consciente de su imagen y del momento que atraviesa en su carrera.
¿Qué pasará si alguien celebra como Cole Palmer?
El logotipo registrado presenta las iniciales ‘CP’, diseñadas de forma que simulan la silueta de su característica celebración, con los brazos cruzados y el gesto de frío. Esta imagen será utilizada en una amplia gama de prendas de vestir y productos, consolidando a Palmer no solo como un referente deportivo, sino también como una marca con identidad propia dentro y fuera del fútbol.
En el plano deportivo, el internacional inglés dejó atrás las leves molestias físicas que le impidieron participar en la victoria del Chelsea por 1-3 ante el Crystal Palace el pasado domingo. Palmer se entrenó con normalidad el lunes junto al resto del grupo, pensando ya en el decisivo duelo ante el Nápoles por la Liga de Campeones, un encuentro clave para las aspiraciones del club londinense de terminar entre los ocho primeros y acceder directamente a los octavos de final.
A partir de ahora, la celebración del "frío" no será solo un gesto popular en los estadios. Al estar registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, cualquier uso comercial o público —como en anuncios, productos o videojuegos— requerirá autorización expresa del jugador. De lo contrario, podría acarrear repercusiones legales, incluyendo el pago de regalías. Así, Cole Palmer protege un símbolo que ya forma parte de su identidad y que confirma su creciente influencia en el fútbol moderno.