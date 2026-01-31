Resultado entre Marquense y Antigua por el Clausura 2026

Deportivo Marquense, en situación en descenso, tenía esta noche una gran oportunidad para salir delante de esa zona roja en la cual se encuentra en la actualidad, pero en el camino estaba el bicampeón nacional, Antigua G. F. C. de Mauricio Tapia.
Marquense y Comunicaciones llegaron a esta fecha en las dos últimas posiciones de la tabla acumulada y a un punto de salir del descenso, y debían esperar un tropiezo del Deportivo Guastatoya que visitó a Municipal. Todo jugaba a favor de los clubes en situación de descenso: Perdió el "Pecho Amarillo", por ende, un triunfo, los hacía salir de la zona del descenso, pero ocurrió todo lo contrario.
Primero, Comunicaciones sucumbió en Quetzaltenango al perder 2-0 ante Xelajú y perdió la oportunidad de salir de la zona del descenso al término de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Luego, en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, Marquense recibía al Antigua G. F. C. y en apenas dos minutos y medio de juego, el cuadro local se adelantaba en el marcador gracias al tanto de Miguel Escobar. Era un triunfo de camerino, pero que daba esperanza a los "Leones Amarillos del Occidente" de abandonar la zona roja de la temporada.
Posteriormente, llegó el empate, al minuto 18, y fue gracias a un soberbio remate de larga distancia de José Rosales, quien se acreditó un golazo digno de aplaudirse de pie. El golazo de Rosales seguramente estará en el top 10 de los goles al final de la temporada.
Para la segunda parte, el árbitro Wildomar Ramírez expulsó a Diego Fernández al 55 y con ello, Antigua quedaba con 10 jugadores para los últimos 35 minutos más el tiempo de recompensación. Los bicampeones quedaban en una situación difícil y con el peligro de perder el juego.
Así queda el tema del descenso
Se han jugado 26 jornadas en la temporada 2025-2026, que incluye 22 fechas del Torneo Apertura 2025 y cuatro del Clausura 2026. En la zona más baja de dicha tabla, el último lugar es Comunicaciones y el penúltimo Marquense con 26 y 27 puntos, respectivamente.
Guastatoya, que perdió ante Municipal, queda con 27 puntos, los mismos que los "Leones Amarillos", pero por mejor diferencia de gol queda fuera de las posiciones del descenso (-13 frente a -20).
Mictlán y Achuapa, tienen 28 puntos, y mañana se miden a las 18:00 horas en el estadio Asunción de Asunción Mita, Jutiapa, por lo que será un duelo de pronósticos reservados ya que el perdedor quedaría a un punto del descenso.