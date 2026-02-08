 Resultado Antigua vs. Mixco por el Clausura 2026
Deportes

Mixco vence de visitante al bicampeón Antigua

La situación con el actual monarca es preocupante ya que en cinco partidos no conoce victoria y suma 2 de 15 puntos disponibles.

Mixco ganó en Antigua Guatemala
Mixco ganó en Antigua Guatemala / FOTO: Deportivo Mixco Oficial

En el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, finalizó la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional con el duelo entre el bicampeón nacional Antigua G. F. C. y el Deportivo Mixco. Los dirigidos por Mauricio Tapia buscaban su primer triunfo, y los dirigidos por Fabricio Benítez apenas la segunda victoria.

El primer tiempo estuvo marcado por dos goles, ambos marcados desde el punto penalti.

Primero, al minuto 15 una infracción de Juan David Osorio sobre Kennedy Rocha y penalti para los visitantes. El argentino Nicolás Martínez ejecutó extraordinariamente y venció a Luis Morán para el 0-1 sorpresivo en el partido en el minuto 17.

Segundo, una falta de Jorge Sotomayor sobre Dewinder Bradley al 45+1 y penalti a favor de Antigua. El árbitro Julio Luna no dudó y el "Panza Verde" tenía la posibilidad del empate en el partido. Detrás del esférico, Óscar Santis, quien remató violento y venció a Kevin Moscoso para el empate 1-1 al 45+2.

En la primera parte fueron amonestados Juan David Osorio y Dewinder Bradley por los locales; y, Jorge Sotomayor y Esnaydi Zúñiga por los visitantes.

Triunfo visitante 

El segundo tiempo tuvo como protagonista a Kennedy Rocha, quien hizo el 1-2 al minuto 68, y con ello sembraba la desazón en el estadio Pensativo, que nuevamente veía cómo se le escapaba el resultado al cuadro de casa.

Antigua falló a lo grande en el estadio Pensativo y sigue siendo el único club de los 12 que no conoce el triunfa, ya pasadas las primeras 5 fechas del Clausura 2026.

Por su parte, Mixco ganó su segundo partido del campeonato.

Resultados de la jornada

  • Malacateco 1-3 Municipal
  • Achuapa 2-1 Aurora
  • Comunicaciones 2-1 Marquense
  • Guastatoya 1-0 Xelajú
  • Cobán Imperial 3-1 Mictlán
  • Antigua 1-2 Mixco

Jornada 6 del Clausura 2026

  • Sábado 14 de febrero: Mixco-Comunicaciones a las 15:00 horas, Municipal-Achuapa a las 18:00 horas y Guastatoya-Malacateco a las 20:00 horas
  • Domingo 15 de febrero: Aurora-Cobán Imperial a las 11:00 horas, Mictlán-Antigua a las 15:00 horas y Xelajú-Marquense a las 20:00 horas.  

