Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026

El Tour de Omán 2026 llegó a su fin este miércoles 11 de febrero, tras cinco etapas intensas que pusieron a prueba la resistencia y la estrategia del pelotón internacional. El italiano Christian Scaroni se consagró como el gran vencedor de la competencia, firmando una actuación sólida a lo largo de la semana. Sin embargo, desde Guatemala las miradas estuvieron puestas en el desempeño de Sergio Chumil, quien volvió a competir al más alto nivel representando al equipo español Burgos Burpellet BH.
En la quinta y última etapa, Chumil cruzó la meta en la posición 25, con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 33 segundos, a 1 minuto y 14 segundos del ganador del día. Fue un cierre competitivo para el guatemalteco, que se mantuvo dentro del grupo principal en un recorrido exigente y logró concluir la jornada con buenas sensaciones, demostrando consistencia frente a rivales de gran experiencia en el circuito internacional.
Chumil terminó en el top-40 del evento
El avance más significativo para Chumil se reflejó en la clasificación general. Tras iniciar la etapa final en el puesto 51, el ciclista nacional logró escalar hasta la posición 37, ubicación con la que terminó oficialmente el Tour de Omán 2026. Su tiempo acumulado fue de 19 horas, 40 minutos y 29 segundos, quedando a 7 minutos y 13 segundos del campeón. Este salto en la tabla general evidencia su capacidad para sostener el ritmo en competencias de varios días y aprovechar cada oportunidad para mejorar posiciones.
De los 119 corredores que tomaron la partida en territorio omaní, solo 109 lograron completar la prueba, lo que dimensiona aún más el mérito del guatemalteco. Finalizar dentro de los primeros 40 en una carrera de este nivel confirma el crecimiento sostenido de Sergio Chumil en el ciclismo internacional. Su desempeño en Omán no solo refuerza su proyección deportiva, sino que también alimenta la ilusión de ver a un representante nacional consolidarse cada vez más en el pelotón europeo.