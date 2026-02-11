 Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026
Deportes

Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026

Con un puesto 37 en la general, Sergio Chumil completó un sólido Tour de Omán 2026 ante el pelotón internacional.

Compartir:
Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026 - Burgos BH
Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026 / FOTO: Burgos BH

El Tour de Omán 2026 llegó a su fin este miércoles 11 de febrero, tras cinco etapas intensas que pusieron a prueba la resistencia y la estrategia del pelotón internacional. El italiano Christian Scaroni se consagró como el gran vencedor de la competencia, firmando una actuación sólida a lo largo de la semana. Sin embargo, desde Guatemala las miradas estuvieron puestas en el desempeño de Sergio Chumil, quien volvió a competir al más alto nivel representando al equipo español Burgos Burpellet BH.

En la quinta y última etapa, Chumil cruzó la meta en la posición 25, con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 33 segundos, a 1 minuto y 14 segundos del ganador del día. Fue un cierre competitivo para el guatemalteco, que se mantuvo dentro del grupo principal en un recorrido exigente y logró concluir la jornada con buenas sensaciones, demostrando consistencia frente a rivales de gran experiencia en el circuito internacional.

Chumil terminó en el top-40 del evento

El avance más significativo para Chumil se reflejó en la clasificación general. Tras iniciar la etapa final en el puesto 51, el ciclista nacional logró escalar hasta la posición 37, ubicación con la que terminó oficialmente el Tour de Omán 2026. Su tiempo acumulado fue de 19 horas, 40 minutos y 29 segundos, quedando a 7 minutos y 13 segundos del campeón. Este salto en la tabla general evidencia su capacidad para sostener el ritmo en competencias de varios días y aprovechar cada oportunidad para mejorar posiciones.

De los 119 corredores que tomaron la partida en territorio omaní, solo 109 lograron completar la prueba, lo que dimensiona aún más el mérito del guatemalteco. Finalizar dentro de los primeros 40 en una carrera de este nivel confirma el crecimiento sostenido de Sergio Chumil en el ciclismo internacional. Su desempeño en Omán no solo refuerza su proyección deportiva, sino que también alimenta la ilusión de ver a un representante nacional consolidarse cada vez más en el pelotón europeo.

Foto embed
Sergio Chumil durante el Tour de Omán 2026 - Burgos BH

En Portada

Video evidencia cómo actuaron los motosicarios que atentaron contra director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Video evidencia cómo actuaron los motosicarios que atentaron contra director de la PMT de San Miguel Petapa

07:26 AM, Feb 11
Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026t
Deportes

Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026

07:49 AM, Feb 11
Ruta al Atlántico: Cabezales con fallas obstaculizan carriles de ingreso a la Ciudadt
Nacionales

Ruta al Atlántico: Cabezales con fallas obstaculizan carriles de ingreso a la Ciudad

06:48 AM, Feb 11
El show de Bad Bunny en el Super Bowl logra récord histórico de ratingt
Farándula

El show de Bad Bunny en el Super Bowl logra récord histórico de rating

06:13 AM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos