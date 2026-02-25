Comunicaciones lanza mensaje a Municipal tras el Clásico 336

El Clásico 336 volvió a teñirse de crema. Con una solitaria anotación de Wilson Pineda, Comunicaciones derrotó 1-0 a Municipal en un duelo cargado de tensión, orgullo y necesidades deportivas. El tanto fue suficiente para que los albos retomaran la senda del triunfo tras la caída del fin de semana anterior frente a Aurora, y para que celebraran una victoria que vale mucho más que tres puntos en el contexto actual del torneo.
El resultado tiene un peso significativo tanto en la tabla acumulada como en el Clausura 2026. En la lucha por la permanencia, los cremas dieron un paso importante al sumar en un momento clave de la temporada, mientras que en la clasificación del certamen escalaron hasta el segundo puesto con 16 unidades, solo por detrás de Cobán. El envión anímico que representa imponerse en un clásico, además, podría convertirse en un impulso determinante para lo que resta del campeonato.
El picante mensaje de Comunicaciones a Municipal
Pero la historia no terminó con el silbatazo final. Desde el departamento de comunicación digital del club, Comunicaciones aprovechó la victoria para lanzar un mensaje que rápidamente encendió las redes sociales. "El equipo del pue?️lo... grande SOLO uno ? FINAL DEL PARTIDO", publicó la institución, en clara alusión y burla al apodo con el que Municipal suele identificarse: "El Equipo del Pueblo". El tono irónico y el uso del emoji no pasaron desapercibidos entre aficionados de ambos bandos.
El guiño de la "?️" también fue interpretado como una referencia histórica al episodio de 1985, cuando Municipal estuvo vinculado a una polémica relacionada con un pago para evitar disputar un playoff por el descenso. La coincidencia de ese recuerdo con el presente de Comunicaciones, que actualmente pelea por asegurar la categoría, añadió un matiz aún más picante a la publicación. Así, el clásico no solo se ganó en la cancha, sino que continuó jugándose en el terreno digital, donde la rivalidad nunca descansa.