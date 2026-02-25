Infantino se pronunció por la situación que vive México

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre la situación de seguridad que atraviesa México a pocos meses de la celebración del Mundial, las declaraciones se dieron en un evento en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. En medio de la inquietud internacional generada por recientes episodios de violencia, el dirigente aseguró que el organismo rector del fútbol mantiene plena confianza en el país anfitrión. "Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible", afirmó en rueda de prensa.
Las declaraciones de Infantino se producen tras el brote de violencia registrado luego de la muerte en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, identificado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Estos hechos despertaron dudas en el extranjero sobre la capacidad del país para garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo, que tendrá partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, desde la FIFA reiteraron que no existe intención alguna de retirar la sede.
Infantino confía en México
En esa misma línea, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó que sostuvo un encuentro con representantes del organismo en México y que recibió un mensaje de respaldo. El país organizará varios encuentros en el histórico Estadio Azteca, además de compromisos en Guadalajara y Monterrey, lo que refuerza su papel protagónico dentro del torneo. Además, en marzo se celebrará un torneo clasificatorio rumbo al Mundial de 2026, evento que también servirá para inaugurar oficialmente el renovado inmueble capitalino.
Infantino insistió en que la situación está bajo seguimiento constante, pero llamó a la calma. "Tenemos unos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el nuevo estadio Azteca. México es un gran país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad", expresó.
Finalmente, reforzó su mensaje de respaldo institucional: "De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble".