Wilson Pineda: "Lo más valioso fueron los tres puntos"

Wilson Pineda se convirtió en el gran protagonista del Clásico 336 al marcar el único gol con el que Comunicaciones derrotó a Municipal en el Estadio Cementos Progreso. El defensor crema apareció en el momento justo para inclinar un partido de alta tensión y, tras el pitazo final, compareció ante los medios con evidente emoción por una victoria que puede marcar un punto de inflexión en el torneo.
"El clásico se juega como una final; son partidos distintos, diferentes, en los que sabemos que la intensidad es muy alta", expresó Pineda, consciente del peso que tiene este tipo de compromisos. El zaguero subrayó la relevancia de haber sumado en casa: "Los tres puntos eran fundamentales para nosotros, porque nos permiten acercarnos a la parte alta en el presente torneo y escalar posiciones en la tabla".
Wilson Pineda fue el héroe de la noche
El futbolista también se permitió una reflexión más personal, recordando los momentos difíciles que atravesó en torneos anteriores. "Hemos pasado un proceso muy difícil y complicado... después de una lesión cuesta recuperar el ritmo y volver a tu mejor versión", reconoció. Sin embargo, destacó el valor del trabajo constante: "Trabajando día a día, con esfuerzo y sacrificio, uno va saliendo adelante y buscando su mejor nivel".
Sobre la jugada decisiva, Pineda fue claro al explicar que, aunque su función principal es defender, siempre está atento a sumarse al ataque. "No soy un jugador de muchos goles, pero creo que son anotaciones muy importantes para mí y para mi carrera", afirmó. Además, confesó que el tanto le aporta confianza para seguir creciendo dentro del equipo, convencido de que el rendimiento colectivo potencia cualquier logro individual.
El defensor no olvidó a quienes lo acompañan fuera del terreno de juego. Dedicó la victoria a su familia, especialmente a su esposa y a su hijo Kendrick, quien está próximo a cumplir tres años. "Lo más valioso fueron los tres puntos que celebramos con nuestra gente y con nuestra familia... creo que lo más emotivo será poder darle este pequeño regalo", comentó con una sonrisa que evidenciaba la carga sentimental del momento.
En cuanto a las claves del triunfo, Pineda destacó el orden táctico y la intensidad desde los primeros minutos. Señaló que supieron aprovechar los espacios y mantener el arco en cero, mérito que también atribuyó al guardameta Fredy Pérez y al esfuerzo colectivo. Finalmente, dejó claro que el festejo será breve: el plantel ya piensa en el siguiente desafío, con la convicción de que deberán mantener la humildad y la concentración para seguir sumando fuera de casa.