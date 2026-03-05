Cobán Imperial y Xelajú empatan y Comunicaciones es líder

Los equipos de Cobán Imperial y Xelajú M. C. dieron continuidad a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, jornada que representó el cierre de la primera vuelta de la fase regular. Quedarán por delante otros 11 partidos para conocer a los ocho equipos que irán a la fase de cuartos de final.
Cobán Imperial de Martín García llegaba con la obligación de ganar para no perder en la fecha 11 el liderato del campeonato, el cual, estaba momentáneamente en poder de Comunicaciones, que en el inicio de esta jornada, que comenzó el martes, había vencido a Deportivo Malacateco por 3-2.
Gol de Janderson Pereira
El partido comenzó con un gran susto para los visitantes, ya que un remate sin mayor peligro terminó siendo desviado por Nery Lobos con la rodilla.
El partido no tenía llegadas claras a los arcos, pero sí era un duelo donde se metía fuerte la pierna. Por juego brusco fueron amonestados Orlin Quiñónez al 12 por Xelajú y Uri Amaral al 16 por Cobán Imperial.
Al 41, una mano de Raúl Calderón dentro de su área fue marcado como penalti. Ante el arbitraje de Steb Morales, Iván de León recriminó y se ganó una amonestación.
Janderson Pereira se tomó confianza y ejecutó extraordinariamente su remate para el 1-0 al 42, lo que ayudó al cuadro de casa irse al entretiempo con ventaja en el marcador y la recuperación de su liderato.
Empate de Xelajú
Dos minutos del segundo tiempo (47), y Xelajú se quedaba con 10 jugadores por la expulsión directa de Raúl Calderón, quien llegó a cometerle una fuerte falta a Javier Estrada. En esa acción, Jesús López recriminó y se ganó la amarilla.
Al 55, Edwin Orlando Rivas-Tambito, quien había ingresado para la etapa complementaria, se lesionó y debió abandonar el terreno de juego, donde estuvo solamente cinco minutos. El lugar de Rivas-Tambito lo ocupó Anthony López.
En el 60, Nery Lobos atajaba un remate a Uri Amaral y evitaba el 2-0, un marcador que hubiese sido de sentencia condenatoria.
Al 75, un tiro de esquina marcado por Jesús López terminó en gol de Manuel Romero y con ello los "Superchivos" encontraban el empate en el estadio José Ángel Rossi. El "Príncipe Azul" perdía el liderato al cierre de la primera vuelta.
El empate de Cobán Imperial terminó por cederle el liderato a Comunicaciones, que el pasado martes había derrotado a Malacateco 3-2 y con ello, el "Albo" es el nuevo líder del futbol guatemalteco.