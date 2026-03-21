 Toronto busca prohibir presencia del ICE durante el Mundial
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Toronto busca prohibir la presencia del ICE durante el Mundial

La alcaldesa Olivia Chow busca excluir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Mundial en Toronto, priorizando la seguridad y tranquilidad de comunidades locales y turistas.

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BMO Field, estadio sede para el Mundial 2026 - Toronto FC
BMO Field, estadio sede para el Mundial 2026 / FOTO: Toronto FC

La alcaldesa de Olivia Chow ha impulsado una iniciativa que ha generado debate en la antesala del Mundial de 2026. La propuesta busca prohibir las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Toronto durante la celebración del torneo, con el objetivo de preservar un ambiente seguro y acogedor para residentes y visitantes. Según la mandataria, la presencia de esta agencia estadounidense podría generar temor entre comunidades migrantes, en un evento que pretende justamente celebrar la diversidad y la convivencia internacional.

La moción presentada ante el consejo municipal subraya que Toronto debe consolidarse como una ciudad inclusiva, donde todas las personas puedan sentirse bienvenidas sin importar su origen. Chow argumenta que las actuaciones recientes del ICE en Estados Unidos han sido percibidas como agresivas, lo que podría afectar la percepción de seguridad durante un evento de alcance global. En este sentido, también solicitó al Gobierno federal canadiense que rechace cualquier tipo de despliegue de dicha agencia en territorio local durante el Mundial.

Toronto quiere ser una sede ejemplar durante el Mundial 2026

El debate cobra especial relevancia si se considera que Toronto será una de las sedes principales del torneo organizado por la FIFA. El BMO Field albergará varios partidos entre junio y julio, atrayendo a miles de aficionados de distintas partes del mundo. En este contexto, garantizar una atmósfera de confianza resulta clave para el éxito del evento, especialmente en una ciudad reconocida por su carácter multicultural, donde casi la mitad de su población ha nacido fuera de Canadá.

La posible prohibición del ICE también refleja una tensión más amplia entre políticas migratorias y la organización de eventos internacionales. Mientras algunos sectores defienden la medida como una forma de proteger a comunidades vulnerables, otros consideran que podría generar fricciones diplomáticas. Sin embargo, la prioridad de las autoridades locales parece clara: asegurar que el Mundial de 2026 sea una celebración del fútbol en un entorno libre de miedo, donde tanto residentes como visitantes puedan disfrutar plenamente de la experiencia.

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El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá - FIFA

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