 Comunicaciones: Erick Lemus se pierde el resto de temporada
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Comunicaciones: Erick Lemus se pierde el resto de temporada

El jugador "Albo" fue intervenido quirúrgicamente y su proceso de recuperación se prevé sea largo.

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Erick Lemus igualó el clásico 1-1 en El Trébol
Erick Lemus igualó el clásico 1-1 en El Trébol / FOTO: Alex Meoño

La afición de Comunicaciones recibe una fuerte noticia previo al duelo de esta noche ante el Aurora F. C. como parte de la fecha 19 del Torneo Clausura 2026, lo que marca la recta final de la fase regular (22 fechas en total). Se trata de la fuerte lesión del jugador nacional Erick Lemus, quien prácticamente se pierde el resto del campeonato nacional, donde el "Albo" está en la lucha por el no descenso a la Liga de Futbol Primera División.

Mediante un comunicado, publicado anoche en sus redes sociales, Comunicaciones informa: "Nuestro jugador fue sometido el jueves a un procedimiento quirúrgico exitoso, mediante el cual se realizó la reconstrucción del ligamento cruzado anterior".

La institución capitalina añade: "Tras la intervención, el jugador iniciará su proceso de recuperación, con tiempo estimado de seis meses fuera de toda actividad deportiva". Dicha situación supone un grave problema para Comunicaciones que, tiene como objetivo buscar el título en este Clausura 2026 y no podrá contar con una pieza que ha sido fundamental en las últimas temporadas.

Asimismo, Comunicaciones señala que el proceso de recuperación de su futbolista Erick Lemus "será supervisado por el cuerpo médico del club, siguiendo el plan de recuperación y readaptación establecido para su retorno a las canchas".

Por último, Comunicaciones le deseó "una pronta y satisfactoria recuperación" a Erick Lemus.

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Parte médico de Erick Lemus, futbolista de Comunicaciones - Comunicaciones

Comunicaciones vs. Aurora

La fecha 19 del Clausura 2026 arranca este viernes 10 de abril con el duelo de antaño entre Comunicaciones y Aurora F. C. en el estadio Cementos Progreso a las 20:00 horas.

Un triunfo local le permitirá a Comunicaciones ser líder momentáneo a la espera del complemento de la jornada.

Por su parte, Una derrota de los "Albos" podría ser muy fatal en la lucha por la permanencia. Los "Aurinegros" se juegan las últimas cartas para ingresar al top 8.

Clausura 2026: Jornada decisiva en la Liga Nacional

Seis partidos en tres días y un sinfín de emociones nos depara la fecha 19 de la fase regular.

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