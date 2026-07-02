 Messi dona $5M y envía 3 aviones de ayuda a Venezuela

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Deportes

Messi dona US$5 millones a Venezuela y envía 3 aviones de ayuda

Los terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, han causado una catástrofe humanitaria con 1.719 muertes totales y más de 10 mil 571 heridos.

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Lionel Messi, seleccionado argentino
Lionel Messi, seleccionado argentino / FOTO: EFE
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El impacto del devastador doble sismo en Venezuela sigue dejando huellas profundas, mientras se multiplican los esfuerzos solidarios a nivel internacional.

Ante la emergencia, la familia Messi-Roccuzzo lideró una campaña humanitaria que logró reunir más de 5 millones de dólares en tiempo récord, demostrando el poder de la solidaridad impulsada por figuras globales del deporte.

Además, de donar dinero de su propio salario, Messi envió tres aviones privados con insumos médicos para Venezuela.

Según el Periodista Feinman el 10 de la Selección está muy consternado por lo sucedido con el pueblo venezolano y con lo que le pasó al jugador argentino que perdió su familia

A través de una campaña digital y presencial, la iniciativa ya roza su meta económica, acumulando un apoyo histórico en pocos días.

Aprovechando el alcance de sus plataformas digitales, Roccuzzo impulsó una colecta mediante la plataforma GoFundMe, la cual registra un avance arrollador. 

Al cierre de este 1 de julio, los fondos alcanzan los $6,218,386 dólares, ubicándose muy cerca del objetivo final fijado en 6.5 millones de dólares.

El desastre natural, con magnitudes de 7.2 y 7.5, sacudió fuertemente el norte y centro de Venezuela, especialmente en estados como Yaracuy y La Guaira. 

Más de 1.400 personas han perdido la vida y miles deben dormir en las calles por el temor continuo a los derrumbes. Ante el dolor generalizado, Antonela Roccuzzo tomó la iniciativa de movilizar ayuda internacional, guiada por el impacto de las imágenes desgarradoras que llegaban desde las zonas afectadas.

Una llamada de ayuda que cruzó fronteras

Utilizando su cuenta oficial de Instagram, Antonela Roccuzzo transformó la empatía global en acción concreta. Compartió imágenes que retrataban la tragedia en Venezuela, acompañadas de un mensaje emotivo:

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos". Esta publicación fue clave para dar visibilidad a la situación y recaudar fondos a escala planetaria.

En el mensaje, Antonela agregó un enlace directo a una campaña de donación en la plataforma GoFundMe, bajo el lema "Ayuda para Venezuela". 

El llamado logró reunir aportes de todas partes del mundo en apenas unas horas, impulsado por el respaldo global de los seguidores de la familia Messi y la difusión en redes sociales.

Mientras tanto, en Venezuela, la situación continúa siendo crítica, con operativos de rescate desplegados y Bomberos de distintos países colaborando en la atención de emergencias. 

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