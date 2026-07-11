Cruz Azul golea a Comunicaciones en juego amistoso en México

Este sábado 11 de julio, Comunicaciones dio un pobre espectáculo en su presentación en México durante la Copa Fundadores, organizada por el Cruz Azul, actual monarca del futbol azteca.
En medio de la fiesta del Mundial 2026, los clubes tanto en México como en Guatemala siguen su preparación para darle vida a la temporada 2026-2027. Y este sábado, en el estadio Ciudad Cooperativa, ubicado en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Tula de Allende, Hidalgo.
Comunicaciones se presentó con un plantel competitivo en México para este duelo amistoso. Entre el cuadro titular, que envió el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, incluyó a experimentados como: Fredy Pérez en el arco, y que completó con Elsar Martín, Karel Espino, Brayam Castañeda, Jonathan Moncada, Agustín Vuletich, Steven Robles, Dairon Reyes, Emerson Raymundo, Nicolás Olivera y Nelson García.
Cruz Azul utilizó a Mier, Campos, Chiquete, Palavecino, Ebere, Márquez, Romero, Rodríguez, Paradela, Rotondo y Piovi.
Goleada de escándalo
Lo que se esperaba fuera un partido reñido, competitivo, equilibrado, y quizá con un marcador a favor de los mexicanos, pero no por goleada, terminó siendo una goleada histórica y penosa la encajada por los de Marco Antonio Figueroa.
Christian Ebere sorprendió al equipo guatemalteco de Comunicaciones al marcar un doblete a los minutos 1 y 3, siendo desde el arranque un partido complicado para los chapines.
Carlos Rodríguez al 6 ya colocaba la firma de la goleada en el duelo amistoso.
Comunicaciones no reaccionaba, y en vez de recuperarse, sus propios jugadores cometían errores imperdonables para un equipo de alta jerarquía como los "Cremas". Autogol de Kaerl Espino al 9 y ya el marcador era 4-0 para los "cruzazulinos".
Al 26, Luka Romero hacía el 5-0 y con ello firmaba en menos de 30 minutos una goleada de escándalo que jamás en la historia Comunicaciones había recibido, ni oficial ni en duelos amistosos.
Comunicaciones no jugaba a nada, y además, Nicolás Olivera salió expulsado al 30. Además, una acción dejó en evidencia la falta de comunicación entre los jugadores tras un choque frontal donde estuvo involucrado Agustín Vuletich.
Para el segundo tiempo, Luka Romero hacía su doblete en el partido y el 6-0 final cuando se jugaba el minuto.
Así terminó el partido y la aventura de Comunicaciones en territorio mexicano.