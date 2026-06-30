Comunicaciones enfrentará a Cruz Azul en partido amistoso

Comunicaciones ya tiene definido uno de los compromisos más exigentes de su pretemporada. El conjunto albo enfrentará en un partido amistoso a Cruz Azul, actual campeón del fútbol mexicano, en un duelo que servirá como una importante evaluación para el equipo guatemalteco antes del inicio del nuevo campeonato. La confirmación del encuentro fue realizada por ambas instituciones, generando expectativa entre los aficionados de ambos clubes.
El compromiso está programado para el próximo sábado 11 de julio a las 15:30 horas y tendrá como escenario la Ciudad Cooperativa de Cruz Azul, en México. Será una oportunidad para que el cuerpo técnico de Comunicaciones continúe afinando detalles tácticos y observe el rendimiento de sus jugadores frente a un rival de primer nivel. Por su parte, Cruz Azul informó que los detalles sobre la venta de boletos serán dados a conocer en los próximos días.
Comunicaciones se prepara para el próximo torneo
Este será el primer amistoso confirmado para los cremas de cara a la nueva temporada, una campaña en la que buscarán recuperar el protagonismo tras un año complicado, marcado por resultados irregulares y más momentos adversos que positivos. La directiva y el cuerpo técnico esperan que este tipo de encuentros permitan fortalecer el funcionamiento colectivo y llegar en mejores condiciones al arranque de la competencia oficial.
El partido también representará la presentación de varios de los nuevos futbolistas que se incorporaron al plantel albo durante el mercado de fichajes. Después de una importante reestructuración en su nómina, Comunicaciones tendrá una exigente prueba frente al vigente monarca del balompié mexicano. Sin duda, será un desafío de alto nivel para el club más laureado del fútbol guatemalteco, que buscará demostrar que está preparado para volver a competir por los títulos en la próxima temporada.