 El Inter Miami le da libertad total a Messi tras el Mundial
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El Inter Miami le da libertad total a Messi tras el Mundial

El club de Florida no fijará una fecha para el regreso de Lionel Messi tras el Mundial. “Va a estar fuera el tiempo que tengan que estar”, afirmó el técnico Guillermo Hoyos.

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Lionel Messi, futbolista del Inter Miami - instagram @leomessi
Lionel Messi, futbolista del Inter Miami / FOTO: instagram @leomessi
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El Inter Miami no pondrá presión sobre Lionel Messi ni Rodrigo De Paul para que regresen cuanto antes a la actividad, luego de que ambos disputaran la final del Mundial 2026 con la selección de Argentina. El entrenador del conjunto de Florida, Guillermo Hoyos, dejó claro que la prioridad es que los futbolistas puedan recuperarse física y emocionalmente tras el exigente torneo, por lo que tendrán libertad para reincorporarse cuando se sientan preparados.

"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", afirmó Hoyos durante una conferencia de prensa previa al entrenamiento del equipo. El técnico argentino fue enfático al descartar cualquier plazo establecido para el regreso de sus dos compatriotas y añadió: "Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar". Tanto Messi como De Paul fueron los únicos jugadores de la Major League Soccer que alcanzaron la final del certamen, en la que Argentina cayó por 1-0 frente a España el pasado domingo.

El Inter Miami no tiene prisa con Messi

Mientras gran parte de la delegación albiceleste regresó a Argentina tras el torneo, Messi viajó este martes a Rosario en un vuelo privado para pasar unos días junto a su familia antes de reincorporarse al Inter Miami. El club, entretanto, retoma la competencia oficial con el duelo de este miércoles frente al Chicago Fire, en el primer encuentro de la MLS tras el receso por la Copa del Mundo.

Posteriormente, el conjunto de Florida enfrentará al CF Montréal el 25 de julio y también se acerca el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX, programado para el 29 de julio en Charlotte, para el que el capitán argentino fue convocado.

La decisión del Inter Miami también coincide con la postura de la FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, que recomienda un período de descanso de 21 días al finalizar una temporada, aunque no está definido si ese criterio aplica en este caso debido al calendario particular de la MLS. Por ahora, el enfoque está puesto en la recuperación del astro argentino, quien reconoció el impacto de la derrota en la final al escribir el lunes en Instagram que el dolor "es muy grande y va a costar que cierre esta herida". Con ese panorama, el club estadounidense opta por la paciencia y prioriza el bienestar de su máxima figura antes que acelerar su regreso a las canchas.

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Lionel Messi hizo doblete con el Inter Miami - @InterMiamiCF

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