 Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradley
Deportes

Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradley

El delantero guatemalteco vivirá su segunda etapa en los cremas, club en el que ya estuvo entre 2020 y 2021.

Compartir:
Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradley - Comunicaciones FC
Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradley / FOTO: Comunicaciones FC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Comunicaciones comenzó a mover sus piezas de cara al Torneo Apertura 2026 y confirmó la incorporación del delantero guatemalteco Dewinder Bradley como su primer fichaje para la nueva temporada. El atacante, de 32 años, llega procedente de Antigua GFC, equipo con el que finalizó su vínculo contractual y no alcanzó un acuerdo para su renovación.

Bradley deja una huella importante en el conjunto antigüeño tras disputar 171 partidos oficiales y marcar 48 goles, de acuerdo con las estadísticas del portal especializado Transfermarkt. Además de su aporte ofensivo, el delantero fue parte fundamental de una de las etapas más exitosas del club, conquistando dos títulos de la Liga Nacional con los aguacateros.

Bradley vivirá su segunda etapa en Comunicaciones

La llegada de Bradley también representa un regreso a una institución que ya conoce. Esta será su segunda etapa con la camiseta crema, luego de haber formado parte del plantel entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Durante ese período participó en 20 encuentros oficiales y consiguió anotar un gol, por lo que ahora buscará tener un mayor protagonismo y aportar toda la experiencia adquirida en los últimos años.

Con este movimiento, Comunicaciones da el primer paso en la conformación de su plantilla para el próximo campeonato. La directiva y el cuerpo técnico tienen como objetivo fortalecer al equipo para volver a competir en los primeros puestos y recuperar el protagonismo histórico que caracteriza al club, después de una campaña en la que los cremas estuvieron lejos de las posiciones que habitualmente ocupan.

Altas y bajas para el Apertura 2026 de la Liga Nacional

Los equipos de la Liga Nacional ya trabajan en la conformación de sus plantillas para el Apertura 2026, entre altas, bajas y renovaciones.

En Portada

Conred declara alerta anaranjada institucional por acercamiento de tormenta Cristinat
Nacionales

Conred declara alerta anaranjada institucional por acercamiento de tormenta Cristina

01:32 PM, Jun 08
Guatemala refuerza vigilancia por formación de la tormenta tropical Cristinat
Nacionales

Guatemala refuerza vigilancia por formación de la tormenta tropical Cristina

12:20 PM, Jun 08
Se forma la tormenta tropical Boris; provocará lluvias de fuertes a torrencialest
Internacionales

Se forma la tormenta tropical Boris; provocará lluvias de fuertes a torrenciales

01:42 PM, Jun 08
FECI desiste de seguir caso contra periodistast
Nacionales

FECI desiste de seguir caso contra periodistas

11:14 AM, Jun 08
Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradleyt
Deportes

Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradley

04:27 PM, Jun 08

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridFIFAMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar