Comunicaciones anuncia el fichaje de Dewinder Bradley

Comunicaciones comenzó a mover sus piezas de cara al Torneo Apertura 2026 y confirmó la incorporación del delantero guatemalteco Dewinder Bradley como su primer fichaje para la nueva temporada. El atacante, de 32 años, llega procedente de Antigua GFC, equipo con el que finalizó su vínculo contractual y no alcanzó un acuerdo para su renovación.
Bradley deja una huella importante en el conjunto antigüeño tras disputar 171 partidos oficiales y marcar 48 goles, de acuerdo con las estadísticas del portal especializado Transfermarkt. Además de su aporte ofensivo, el delantero fue parte fundamental de una de las etapas más exitosas del club, conquistando dos títulos de la Liga Nacional con los aguacateros.
Bradley vivirá su segunda etapa en Comunicaciones
La llegada de Bradley también representa un regreso a una institución que ya conoce. Esta será su segunda etapa con la camiseta crema, luego de haber formado parte del plantel entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Durante ese período participó en 20 encuentros oficiales y consiguió anotar un gol, por lo que ahora buscará tener un mayor protagonismo y aportar toda la experiencia adquirida en los últimos años.
Con este movimiento, Comunicaciones da el primer paso en la conformación de su plantilla para el próximo campeonato. La directiva y el cuerpo técnico tienen como objetivo fortalecer al equipo para volver a competir en los primeros puestos y recuperar el protagonismo histórico que caracteriza al club, después de una campaña en la que los cremas estuvieron lejos de las posiciones que habitualmente ocupan.