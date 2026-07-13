El Barcelona da inicio a su pretemporada

El FC Barcelona puso en marcha este lunes 13 de julio su pretemporada de cara a la campaña 2026/27. El vigente campeón de Liga regresó a la actividad en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los futbolistas convocados iniciaron el calendario de preparación con la habitual jornada de revisiones médicas y evaluaciones físicas, un paso indispensable antes de comenzar el trabajo sobre el césped.
En esta primera cita participaron 25 jugadores, entre ellos diez integrantes del primer equipo: Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji. La convocatoria también incluyó a quince futbolistas del fútbol base: Aron Yaakobishvili, Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guillermo Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Óscar Gistau, Xavi Espart y Hamza Abdelkarim, quien recientemente disputó el Mundial con la selección de Egipto.
Barcelona tendrá primer entreno este martes
Durante la jornada, los jugadores fueron sometidos a un completo programa de evaluaciones que incluyó análisis clínicos, estudios de composición corporal, toma de medidas antropométricas, revisiones podológicas, controles de salud bucodental y pruebas cardiovasculares. El objetivo fue comprobar el estado físico de cada integrante de la plantilla antes de aumentar la carga de trabajo en las próximas semanas.
Superados todos los exámenes, el siguiente paso será el primer entrenamiento de campo, programado para este martes a las 9:30 de la mañana bajo la dirección de Hansi Flick. El técnico alemán afrontará así su tercera temporada al frente del conjunto azulgrana, con el reto de consolidar el exitoso proyecto que llevó al Barcelona a conquistar el título de Liga y preparar al equipo para un nuevo curso cargado de desafíos tanto en el ámbito nacional como internacional.