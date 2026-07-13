 El Barcelona da inicio a su pretemporada

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Deportes

El Barcelona da inicio a su pretemporada

El Barcelona arrancó su pretemporada con solo 10 futbolistas del primer equipo, mientras que los otros 15 convocados pertenecen a La Masia.

Compartir:
Marc-André Ter Stegen hace pretemporada con el Barcelona - FC Barcelona
Marc-André Ter Stegen hace pretemporada con el Barcelona / FOTO: FC Barcelona
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El FC Barcelona puso en marcha este lunes 13 de julio su pretemporada de cara a la campaña 2026/27. El vigente campeón de Liga regresó a la actividad en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los futbolistas convocados iniciaron el calendario de preparación con la habitual jornada de revisiones médicas y evaluaciones físicas, un paso indispensable antes de comenzar el trabajo sobre el césped.

En esta primera cita participaron 25 jugadores, entre ellos diez integrantes del primer equipo: Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji. La convocatoria también incluyó a quince futbolistas del fútbol base: Aron Yaakobishvili, Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guillermo Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Óscar Gistau, Xavi Espart y Hamza Abdelkarim, quien recientemente disputó el Mundial con la selección de Egipto.

Barcelona tendrá primer entreno este martes

Durante la jornada, los jugadores fueron sometidos a un completo programa de evaluaciones que incluyó análisis clínicos, estudios de composición corporal, toma de medidas antropométricas, revisiones podológicas, controles de salud bucodental y pruebas cardiovasculares. El objetivo fue comprobar el estado físico de cada integrante de la plantilla antes de aumentar la carga de trabajo en las próximas semanas.

Superados todos los exámenes, el siguiente paso será el primer entrenamiento de campo, programado para este martes a las 9:30 de la mañana bajo la dirección de Hansi Flick. El técnico alemán afrontará así su tercera temporada al frente del conjunto azulgrana, con el reto de consolidar el exitoso proyecto que llevó al Barcelona a conquistar el título de Liga y preparar al equipo para un nuevo curso cargado de desafíos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Foto embed
Héctor Fort y Alejandro Balde, canteranos del FC Barcelona - FC Barcelona

En Portada

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyectot
Nacionales

Metro Riel: Aspectos técnicos, financieros y operativos del proyecto

10:52 AM, Jul 13
Suspenden clases en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, por inundacionest
Nacionales

Suspenden clases en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, por inundaciones

08:28 AM, Jul 13
Localizan el cuerpo de una mujer en Villa Nuevat
Nacionales

Localizan el cuerpo de una mujer en Villa Nueva

07:34 AM, Jul 13
Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenangot
Nacionales

Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenango

09:23 AM, Jul 13
Muere Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 añost
Farándula

Muere Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park", a los 78 años

07:22 AM, Jul 13

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaFIFAMessiMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar