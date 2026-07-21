 Morgan Rogers entra en el top-5 de fichajes más caros
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Morgan Rogers se convierte en uno de los fichajes más caros de la historia

El Chelsea desembolsó 137 millones de euros para fichar a Morgan Rogers, una cifra que lo coloca entre los cinco traspasos más caros en la historia del futbol mundial.

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Morgan Rogers nuevo jugador del Chelsea FC - Chelsea FC
Morgan Rogers nuevo jugador del Chelsea FC / FOTO: Chelsea FC
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El mercado de fichajes de la Premier League volvió a romper todos los registros con la incorporación de Morgan Rogers al Chelsea. El conjunto londinense oficializó la llegada del atacante inglés procedente del Aston Villa por 137 millones de euros, una cifra que lo convierte en el segundo traspaso más costoso en la historia del campeonato inglés y en el quinto más caro registrado a nivel mundial. Rogers firmó un contrato por seis temporadas, con la posibilidad de ampliar el vínculo por un año más, en una operación que confirma el enorme poder financiero del fútbol inglés.

El delantero llega a Stamford Bridge después de completar la mejor campaña de su carrera. Durante la temporada 2025/26 disputó 55 partidos, en los que aportó 14 goles y 11 asistencias, convirtiéndose en la gran referencia ofensiva del Aston Villa. Su rendimiento despertó el interés de varios gigantes de la Premier League, entre ellos el Arsenal, que llevaba meses siguiendo de cerca su situación. Sin embargo, el Chelsea terminó imponiéndose gracias a una oferta imposible de igualar, asegurándose así a uno de los futbolistas ingleses con mayor proyección.

El Chelsea rompe el mercado con Morgan Rogers

La transferencia también refleja la fortaleza económica que mantiene la Premier League frente al resto de las grandes ligas europeas. Solo el fichaje de Alexander Isak por el Liverpool, valorado en 145 millones de euros el verano pasado, supera la inversión realizada por Rogers dentro del fútbol inglés. Resulta llamativo que el Chelsea haya protagonizado una operación de semejante magnitud pese a no disputar competiciones europeas esta temporada, luego de finalizar en la décima posición de la liga, una muestra de la ambición del club por regresar cuanto antes a la élite.

Para el Aston Villa, la salida de Rogers representa la pérdida de una pieza fundamental del proyecto, aunque también supone una importante inyección económica para reforzar su plantilla tras lograr la clasificación a la próxima UEFA Champions League y conquistar la Europa League meses atrás. Además, el Middlesbrough recibirá alrededor de 17 millones de euros gracias al porcentaje de una futura venta que acordó cuando transfirió al futbolista en 2024.

Mientras tanto, el Chelsea confía en que Rogers se convierta en uno de los líderes de su nuevo proyecto, aportando desequilibrio, velocidad y capacidad ofensiva para devolver al equipo a los primeros planos del fútbol europeo.

Top-5 de fichajes más caros:

1. Neymar del Barcelona al PSG - 222 millones de euros

2. Kylian Mbappé del Mónaco al PSG - 180 millones de euros

3. Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund al Barcelona - 148 millones de euros

4. Alexander Isak del Newcastle al Liverpool - 145 millones de euros

5. Morgan Rogers del Aston Villa al Chelsea - 137 millones de euros

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