Edu Aguirre derrota a Gastón Edul en la La Velada del Año 6

El creador de contenido y empresario, Ibai Llanos, realizó este sábado 25 de julio La Velada del Año 6, la cual contaba con un enfrentamiento que llamaba la atención mundial: Gastón Edul, periodista que da cobertura a la Argentina de Lionel Messi, y Edu Aguirre, comunicador español muy amigo de Cristiano Ronaldo, por lo que había morbo en la previa de saber quién sería el gran ganador de este impactante combate.
La salida de los competidores estuvo llena de emociones en estadio La Cartuja en Sevilla, España. Gastón Edul salió con una camiseta que decía "Las Malvinas son Argentinas", similar a lo que hizo su Selección en la recién pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026 cuando celebraron su clasificación a la final del evento tras eliminar en semifinales a Inglaterra.
El combate fue el tercero de la cartelera, de un total de 10 peleas programadas, un récord histórico en este tipo de veladas organizadas por Ibai Llanos.
El combate
El primero de los tres asaltos, Edu Aguirre sorprendió con su buen movimiento de piernas, lo que le ayudó a dominar bien el cuadrilátero. Aunque el combate en sí, estuvo muy trabajo por los reiterados agarrones entre los boxeadores.
Edu Aguirre conectó mejor que Gastón Edul, aunque el periodista argentino también dio buenos golpes.
Al final, el ganador fue Edu Aguirre por decisión dividida de 4-1. Los representantes de Colombia, España, México y Montenegro votaron por el español y el representante de Argentina por el sudamericano.
La pelea comenzó con más de 6 millones de personas conectadas en las plataformas de YouTube, TikTok y Twitch, y cerró con 7 millones 400 mil usuarios.