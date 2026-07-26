Barcelona confirma a su rival para el Trofeo Joan Gamper

El FC Barcelona ya tiene confirmado al rival para la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper. El conjunto azulgrana se enfrentará al Al Ahly de Egipto el próximo 19 de agosto, en un encuentro que tendrá un significado especial para la afición culé. El compromiso marcará el regreso del tradicional torneo al Spotify Camp Nou tras su reapertura y servirá, como es costumbre, para presentar oficialmente a la plantilla del Barcelona de cara a la temporada 2026-27.
La vuelta del Gamper al estadio azulgrana supone un momento muy esperado después de varias ediciones disputadas en otros escenarios. La más reciente se celebró en el Estadi Johan Cruyff, mientras que las dos anteriores tuvieron como sede el Estadi Olímpic Lluís Companys debido a las obras de remodelación del Camp Nou. Con el regreso a su hogar, el Barcelona recupera uno de los eventos más emblemáticos de su calendario de pretemporada.
El Trofeo Joan Gamper vuelve a casa
El Al Ahly llegará a Barcelona con el prestigio de ser uno de los clubes más importantes del continente africano. Fundado en 1907 y con sede en El Cairo, el equipo egipcio ha construido una trayectoria repleta de éxitos, convirtiéndose en el club más laureado de África y en una de las instituciones con mayor cantidad de títulos internacionales en el fútbol mundial. Su participación también tendrá un carácter histórico, ya que será el primer representante africano y el primer club egipcio en disputar el Trofeo Joan Gamper.
Este será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos. Barcelona y Al Ahly ya coincidieron en dos amistosos disputados en El Cairo, el primero en 1961 y el segundo en 2007, durante las celebraciones del centenario de la entidad egipcia. Ahora, casi dos décadas después de su último duelo, ambos clubes volverán a verse las caras en un partido que combinará tradición, historia y el entusiasmo del inicio de una nueva temporada para el conjunto azulgrana.