Rival de Guatemala en cuartos de final del Premundial Sub-20

Con la goleada de Estados Unidos sobre Cuba (5-0) en el cierre del grupo A del Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf, la Selección Nacional de Guatemala logró confirmarse como uno de los dos mejores terceros lugares y disputará los cuartos de final del Premundial Sub-20 el cual se realiza en territorio mexicano. Esa es la etapa que dará a los cuatro ganadores su boleto a semifinales de la competencia, pero también al Mundial Sub-20 Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
La "Bicolor" de Sebastián Bini tuvo una mala fase de grupos, donde solamente obtuvo un triunfo: 4-0 ante Antigua y Barbuda, además sumó derrotas ante Costa Rica (1-0) y México (4-0). Pero el formato de competencia le favoreció ya que daba dos boletos más a los terceros lugares, y es ahí donde Guatemala volvió a tener vida y ahora queda a un triunfo (un partido) de clasificarse a su tercera Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 tras las logradas en el 2011 y 2023.
Posibles rivales de Guatemala
De acuerdo al reglamento de competencia, los ganadores de grupos serán los equipos 1, 2 y 3 para decidir las llaves de cuartos de final. En ese sentido, el orden está así: Estados Unidos es primero con 9 puntos (+11), México es segundo con 9 puntos (+9) y este sábado se define al tercer lugar que saldrá entre Canadá y Jamaica (ambos con 5 puntos), por lo que cualquier resultado no le alcanza para desplazar a los estadounidenses o mexicanos.
En el tema de los terceros mejores lugares, estos serán los puestos 7 y 8, en ese sentido, Guatemala ya aseguró ser uno de esos puestos (3 puntos y diferencia de -1). El partido clave para definir posiciones será el Panamá vs. Honduras (un punto por cada selección).
Si hay empate entre panameños y hondureños, Guatemala será séptimo lugar de los ocho clasificados a cuartos de final y Cuba será octavo (3 puntos y diferencia de -3), por ende, el rival de los chapines será México.
Si hay un ganador entre Panamá y Honduras, hará 4 puntos y superará los 3 de Guatemala; los enviará al octavo lugar y con ello se medirá al primero que es Estados Unidos.
Dos clasificaciones ente los gigantes
Independientemente sea México o Estados Unidos, Guatemala históricamente tiene números positivos ante los "Gigantes de la Concacaf".
En el 2011, Guatemala derrotó a Estados Unidos 2-1 con un tanto definitivo de Henry López en el entonces estadio Nacional Mateo Flores para lograr su primera e histórica clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA Sub-20.
Y en el 2023, Guatemala se impuso a México en una dramática definición de penales para alcanzar su segunda clasificación a un Mundial juvenil. En aquella oportunidad, Arquímides Ordoñez y Jorge Moreno fueron grandes figuras.