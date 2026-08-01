 Rival de Guatemala en cuartos de final del Premundial Sub-20
Deportes

Guatemala ante Estados Unidos o México por el boleto al Mundial Sub-20

Las dos clasificaciones mundialistas logradas por Guatemala fue justamente ante Estados Unidos en 2011 y ante México en 2023. ¿Se repetirá la historia?

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Duelo entre Guatemala y México en el Premundial Sub-20
Duelo entre Guatemala y México en el Premundial Sub-20 / FOTO: EFE
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Con la goleada de Estados Unidos sobre Cuba (5-0) en el cierre del grupo A del Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf, la Selección Nacional de Guatemala logró confirmarse como uno de los dos mejores terceros lugares y disputará los cuartos de final del Premundial Sub-20 el cual se realiza en territorio mexicano. Esa es la etapa que dará a los cuatro ganadores su boleto a semifinales de la competencia, pero también al Mundial Sub-20 Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

La "Bicolor" de Sebastián Bini tuvo una mala fase de grupos, donde solamente obtuvo un triunfo: 4-0 ante Antigua y Barbuda, además sumó derrotas ante Costa Rica (1-0) y México (4-0). Pero el formato de competencia le favoreció ya que daba dos boletos más a los terceros lugares, y es ahí donde Guatemala volvió a tener vida y ahora queda a un triunfo (un partido) de clasificarse a su tercera Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 tras las logradas en el 2011 y 2023.

Guatemala jugará los cuartos de final del premundial sub-20

Gracias a la goleada de Estados Unidos por 5-0 sobre Cuba, Guatemala avanzó a los cuartos de final del Premundial Sub-20 como uno de los dos mejores terceros lugares.

Posibles rivales de Guatemala

De acuerdo al reglamento de competencia, los ganadores de grupos serán los equipos 1, 2 y 3 para decidir las llaves de cuartos de final. En ese sentido, el orden está así: Estados Unidos es primero con 9 puntos (+11), México es segundo con 9 puntos (+9) y este sábado se define al tercer lugar que saldrá entre Canadá y Jamaica (ambos con 5 puntos), por lo que cualquier resultado no le alcanza para desplazar a los estadounidenses o mexicanos.

En el tema de los terceros mejores lugares, estos serán los puestos 7 y 8, en ese sentido, Guatemala ya aseguró ser uno de esos puestos (3 puntos y diferencia de -1). El partido clave para definir posiciones será el Panamá vs. Honduras (un punto por cada selección).

Si hay empate entre panameños y hondureños, Guatemala será séptimo lugar de los ocho clasificados a cuartos de final y Cuba será octavo (3 puntos y diferencia de -3), por ende, el rival de los chapines será México.

Si hay un ganador entre Panamá y Honduras, hará 4 puntos y superará los 3 de Guatemala; los enviará al octavo lugar y con ello se medirá al primero que es Estados Unidos.

Dos clasificaciones ente los gigantes

Independientemente sea México o Estados Unidos, Guatemala históricamente tiene números positivos ante los "Gigantes de la Concacaf".

En el 2011, Guatemala derrotó a Estados Unidos 2-1 con un tanto definitivo de Henry López en el entonces estadio Nacional Mateo Flores para lograr su primera e histórica clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA Sub-20.

Y en el 2023, Guatemala se impuso a México en una dramática definición de penales para alcanzar su segunda clasificación a un Mundial juvenil. En aquella oportunidad, Arquímides Ordoñez y Jorge Moreno fueron grandes figuras.

¡El sueño se hace realidad! Guatemala elimina a México y clasifica a su segundo Mundial

Las atajadas de Jorge Moreno mantuvieron con vida a Guatemala y en penales, la bicolor al gigante de la Concacaf, México.

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