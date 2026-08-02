El tiro deportivo aporta metal de bronce a Guatemala

Guatemala subió al podio en el tiro deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de bronce en la prueba de pistola de aire 10 metros por equipos masculino, gracias al trabajo conjunto de Albino Jiménez, José Castillo y David Castillo, quienes sumaron 1680 puntos.
El equipo nacional finalizó en el tercer lugar, únicamente por detrás de Venezuela, que se llevó el oro con 1683 puntos, y México, ganador de la plata con 1682, en una final definida por apenas tres unidades entre los tres mejores países.
En la categoría individual, siempre en pistola de aire 10 metros, Albino Jiménez cerró la competencia en el cuarto lugar, en una prueba donde se mantuvo en la pelea por las medallas hasta las últimas rondas.
Las medallas fueron para México, que conquistó el oro con David Valdez; Venezuela, que obtuvo la plata con Diego Oduber; y Colombia, que se quedó con el bronce gracias a Sebastián Sánchez.
En la pistola de aire 10 metros por equipos femenino, Guatemala terminó en el cuarto lugar con 1634 puntos, muy cerca de la medalla de bronce, que fue para Cuba con un puntaje de 1643. El equipo nacional estuvo integrado por Stefany Figueroa, Aliz Villatoro y Delmi Cruz. En la modalidad individual, ninguna de las nacionales avanzó a la final.
Fuerte duelo en el ciclismo de ruta
La prueba de ciclismo de ruta de Santo Domingo 2026 completó un extenuante recorrido de 169.5 kilómetros, donde el mejor guatemalteco fue Dorian Monterroso al finalizar en la décima posición con un tiempo de 3:48:03.
Mientras que Manuel Rodas terminó en el lugar 16 (3:48:06) y Juan Vásquez cruzó la meta en el puesto 17 (3:48:07), ambos dentro del grupo principal. Henry Sam finalizó el recorrido en el lugar 31 (3:56:31).
El podio quedó conformado por Colombia, con el oro de Nicolás Gómez; Costa Rica, con la plata de Joseph Ramírez; y Panamá, con el bronce de Roberto González, en una definición que se resolvió por escasos segundos.
*Información COG.