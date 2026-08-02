 El tiro deportivo aporta metal de bronce a Guatemala
Deportes

El tiro deportivo aporta metal de bronce a Guatemala

Asimismo, el ciclismo de ruta tuvo participación este domingo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Compartir:
equipo de tiro con bronce en Santo Domingo 2026
equipo de tiro con bronce en Santo Domingo 2026 / FOTO: COG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala subió al podio en el tiro deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de bronce en la prueba de pistola de aire 10 metros por equipos masculino, gracias al trabajo conjunto de Albino Jiménez, José Castillo y David Castillo, quienes sumaron 1680 puntos.

El equipo nacional finalizó en el tercer lugar, únicamente por detrás de Venezuela, que se llevó el oro con 1683 puntos, y México, ganador de la plata con 1682, en una final definida por apenas tres unidades entre los tres mejores países.

En la categoría individual, siempre en pistola de aire 10 metros, Albino Jiménez cerró la competencia en el cuarto lugar, en una prueba donde se mantuvo en la pelea por las medallas hasta las últimas rondas.

Las medallas fueron para México, que conquistó el oro con David Valdez; Venezuela, que obtuvo la plata con Diego Oduber; y Colombia, que se quedó con el bronce gracias a Sebastián Sánchez.

En la pistola de aire 10 metros por equipos femenino, Guatemala terminó en el cuarto lugar con 1634 puntos, muy cerca de la medalla de bronce, que fue para Cuba con un puntaje de 1643. El equipo nacional estuvo integrado por Stefany Figueroa, Aliz Villatoro y Delmi Cruz. En la modalidad individual, ninguna de las nacionales avanzó a la final.

Fuerte duelo en el ciclismo de ruta

La prueba de ciclismo de ruta de Santo Domingo 2026 completó un extenuante recorrido de 169.5 kilómetros, donde el mejor guatemalteco fue Dorian Monterroso al finalizar en la décima posición con un tiempo de 3:48:03.

Mientras que Manuel Rodas terminó en el lugar 16 (3:48:06) y Juan Vásquez cruzó la meta en el puesto 17 (3:48:07), ambos dentro del grupo principal. Henry Sam finalizó el recorrido en el lugar 31 (3:56:31).

El podio quedó conformado por Colombia, con el oro de Nicolás Gómez; Costa Rica, con la plata de Joseph Ramírez; y Panamá, con el bronce de Roberto González, en una definición que se resolvió por escasos segundos.

La Media Maratón aporta dos nuevas medallas para Guatemala en Santo Domingo 2026

Alberto González y Viviana Aroche brillaron en la Media Maratón y sumaron nuevas preseas para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

*Información COG.

En Portada

Doctora revela los virus respiratorios más frecuentes en 2026t
Nacionales

Doctora revela los virus respiratorios más frecuentes en 2026

11:15 AM, Ago 02
Motocicleta queda partida en dos tras accidente en ruta al Atlánticot
Nacionales

Motocicleta queda partida en dos tras accidente en ruta al Atlántico

12:11 PM, Ago 02
Video capta el momento en que dos helicópteros antiincendios chocan en Greciat
Internacionales

Video capta el momento en que dos helicópteros antiincendios chocan en Grecia

11:15 AM, Ago 02
El millonario aumento salarial que buscaba Gianni Infantinot
Deportes

El millonario aumento salarial que buscaba Gianni Infantino

12:12 PM, Ago 02
El último desgarrador mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de la tragedia en Pakistánt
Farándula

El último desgarrador mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de la tragedia en Pakistán

10:44 AM, Ago 02

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiEspaña
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar