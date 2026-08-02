 La Juventus descarta la llegada de Emiliano Martínez
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La Juventus descarta la llegada de Emiliano Martínez

Las negociaciones entre Aston Villa y Juventus no prosperaron por diferencias económicas, por lo que Emiliano “Dibu” Martínez continuará defendiendo el arco del club inglés.

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"Dibu" Martínez el arquero estrella de la selección de Argentina en el Mundial 2026, EFE
"Dibu" Martínez el arquero estrella de la selección de Argentina en el Mundial 2026 / FOTO: EFE
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La posibilidad de ver a Emiliano "Dibu" Martínez defendiendo el arco de la Juventus quedó prácticamente descartada. De acuerdo con la información revelada por el periodista especializado Fabrizio Romano, el club italiano comunicó oficialmente al Aston Villa que no continuará con las negociaciones por el guardameta argentino. La decisión responde principalmente a motivos económicos, ya que la dirigencia de la Vecchia Signora considera que el costo del traspaso supera las posibilidades financieras de la institución.

Durante varias semanas, el campeón del mundo con Argentina fue identificado como la principal opción para reforzar la portería del conjunto de Turín. Sin embargo, las conversaciones no lograron avanzar debido a la postura firme del Aston Villa, que mantuvo su valoración en 12 millones de euros. Ante ese escenario, la Juventus optó por retirarse de la operación y concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de otras alternativas para fortalecer una posición que aún no tiene un titular completamente consolidado.

El 'Dibu' Martínez se quedará en el Aston Villa

El técnico Luciano Spalletti había reconocido recientemente el interés del club por Martínez, a quien calificó como uno de los mejores arqueros del momento. No obstante, también admitió que el mercado de fichajes presenta importantes dificultades y que la directiva trabaja constantemente para encontrar soluciones acordes con la realidad económica de la institución.

Tras el cierre de esta negociación, la prensa italiana señala que la Juventus ya analiza otros nombres, entre ellos Guglielmo Vicario, del Tottenham Hotspur, y Noah Atubolu, del Friburgo.

Mientras tanto, en Birmingham mantienen plena confianza en la continuidad del internacional argentino. La dirigencia del Aston Villa ha reiterado públicamente que no tiene intención de desprenderse de uno de los pilares del equipo, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2029. Con la Juventus fuera de la puja, el futuro inmediato de Emiliano Martínez parece seguir ligado al conjunto inglés, donde continuará siendo una de las principales figuras del proyecto deportivo para la próxima temporada.

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