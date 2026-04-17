 Imágenes del accidente que cobró la vida de Alex Manninger
Deportes

Difunden impactantes imágenes del accidente que cobró la vida del exportero del Arsenal y Juventus

Revelan más detalles sobre cómo habría ocurrido el accidente de Alex Manninger.

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Difunden material audiovisual del accidente en el que murió el exportero del Arsenal y Juventus., Redes sociales.
Difunden material audiovisual del accidente en el que murió el exportero del Arsenal y Juventus. / FOTO: Redes sociales.

En redes sociales comenzaron a circular una serie de fotografías y videos del accidente en el que falleció el exportero Alex Manninger, ocurrido en Salzburgo, Austria, hecho que ha generado amplia conmoción en el entorno deportivo internacional.

El material difundido en distintas plataformas muestra múltiples tomas del vehículo completamente destruido tras ser embestido por un tren en un paso elevado. Las imágenes incluyen fotografías del estado final del automóvil y videos captados en el lugar del siniestro, los cuales se han viralizado rápidamente debido a la crudeza del impacto.

¿Cómo murió Alex Manninger?

De acuerdo con información de las autoridades austriacas, el accidente ocurrió alrededor de las 8:20 horas del jueves 16 de abril, cuando el automóvil en el que viajaba el exfutbolista de 48 años fue impactado por un tren en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Las primeras hipótesis apuntan a que el vehículo se encontraba en el cruce al momento del choque, aunque no se han confirmado detalles oficiales sobre la dinámica del hecho.

Tras el reporte, equipos de emergencia, incluidos bomberos y personal de la Cruz Roja, acudieron al lugar para realizar las labores de rescate. Sin embargo, pese a la rápida respuesta, Manninger ya no presentaba signos vitales al momento de ser extraído del vehículo.

Trayectoria de Manninger

La Federación de Futbol de Austria confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia del exguardameta, destacando su trayectoria en el fútbol europeo con equipos como Arsenal, Juventus, Fiorentina, Espanyol, Torino, Bolonia, Udinese y Red Bull Salzburg.

La noticia de su muerte nos deja profundamente conmocionados. Con él, el futbol pierde a una persona muy especial. En estos momentos tan difíciles, expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, a sus amigos ya todos los que le eran cercanos. ¡Mucha fuerza para los tiempos venideros!", dijo la Federación.

Muere exportero austriaco Alex Manninger

Dentro de su recorrido, a Manninger le tocó defender las porterías de Arsenal y Liverpool en Inglaterra y varios equipos de la Serie A.

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