Muere exportero austriaco Alex Manninger

El exportero del Arsenal, Alex Manninger, ha fallecido en un accidente de tráfico, según ha anunciado su primer club, el Red Bull Salzburg. De acuerdo a informaciones procedentes de Austria, el vehículo de Alex Manninger colisionó con un tren en un paso a desnivel de la línea ferroviaria local.
El club de la Bundesliga anunció el jueves el fallecimiento del técnico de 48 años, en una publicación en su cuenta oficial X. El comunicado decía: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro ex portero Alexander Manninger, quien perdió trágicamente la vida en un accidente de tráfico".
Internacional con Austria en 33 ocasiones, Manninger se unió a los "Gunners" en junio de 1997 procedente del Grazer AK por 500 mil libras, donde disputó 64 partidos bajo las órdenes de Arsène Wenger y ganó la Premier League durante su estancia de cinco años antes de marcharse al Espanyol, con David Seaman y Richard Wright bloqueando su camino hacia el primer equipo.
El Arsenal escribió en X: " Todos en el Arsenal están conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del ex portero, Alex Manninger. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente triste. Descansa en paz, Alex".
La federación austriaca de futbol también lamentó su muerte, calificándolo de "excepcional".
Biografía de Manninger
Alex Manninger también jugó en el Torino, el Bologna, el Siena y la Juventus, con la que ganó una medalla de campeón de la Serie A, en Italia; en el Augsburgo en Alemania y brevemente en el Liverpool, de vuelta en la máxima categoría del futbol inglés.
- Nació el 4 de junio de 1977 en Salzburgo
- Debutó en el futbol profesional en Austria y saltó a la fama en el Arsenal (1997-2002), donde fue parte del Double (Premier League y FA Cup) de 1998 bajo Arsène Wenger
- Jugó también en Juventus, Fiorentina, Espanyol, Udinese, Augsburg y cerró su carrera en el Liverpool (2016-2017).
- Disputó 33 partidos con la selección austriaca.
*Información ESPN.