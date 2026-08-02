 Marquense prohíbe rifas y ventas en Marquesa de la Ensenada
Deportes

Marquense prohíbe ciertas actividades en el Marquesa de la Ensenada

De acuerdo a la institución, con esta medida se busca garantizar el orden y la transparencia.

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Estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos
Estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos / FOTO: Deportivo Marquense
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Mediante un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, el Deportivo Marquense, de San Marcos, informó que queda totalmente prohibido la realización de rifas, ventas, sorteos y otras actividades dentro del estadio Marquesa de la Ensenada, las cuales no cuenten con la autorización y el aval de la junta directiva de los "Leones Amarillos del Occidente". 

"La junta directiva del Club Deportivo Marquense informa a la población en general que, dentro de las instalaciones del estadio Marquesa de la Ensenada queda terminantemente prohibida la realización de rifas, ventas, sorteos u otras actividades que no cuenten con la autorización y el aval expreso de los directivos del equipo", dice la parte principal del comunicado emitido por la institución deportiva del occidente del país.

Asimismo, el comunicado reitera que: "Toda actividad dentro del estadio debe ser previamente coordinada y supervisada por la institución, con el fin de garantizar el orden, la transparencia y el beneficio directo para el desarrollo deportivo de la entidad".

Marquense también agradece la comprensión por parte de la afición y espera contar con el apoyo ante tal medida debido a que el compromiso de los directivos es de "velar por el buen uso de las instalaciones".

El Deportivo Marquense recalca que la decisión tomada se basa siempre en el "beneficio del deporte y de la afición" local. 

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Comunicado de Marquense sobre las rifas, ventas y otras actividades en el Marquesa de la Ensenada - Deportivo Marquense

Marquense ante Municipal

Los "Leones Amarillos del Occidente" se enfrentan este día a las 18:00 horas al Municipal en la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, que ha tenido por el momento tres resultados: Victorias de Mixco sobre Suchitepéquez (2-0), Comunicaciones sobre San Pedro (1-0) y de Guastatoya sobres Malacateco (4-0).

Los "Rojos" cabizbajos por su papel internacional intentarán levantar vuelo y ganar al hilo su segundo partido de liga y estar entre los primeros del Apertura 2026. Es de recordar, que por diferencia de gol, el "Pecho Amarillo" de Guastatoya es el líder momentáneo del campeonato que recién arrancó hace una semana.

Comunicaciones logra su primer triunfo del Apertura 2026 ante San Pedro

El equipo de Marco Antonio Figueroa tuvo dos expulsados: Marco Domínguez y Diego Santis.

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