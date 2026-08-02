 Robert Lewandowski firma su primer doblete en la MLS
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Robert Lewandowski firma su primer doblete en la MLS

Con dos goles de Robert Lewandowski, el Chicago Fire remontó el marcador frente al Charlotte y celebró una victoria especial en el estreno del polaco ante su afición.

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Robert Lewandowski firma su primer doblete en la MLS - EFE
Robert Lewandowski firma su primer doblete en la MLS / FOTO: Agencia EFE
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Robert Lewandowski vivió una noche inolvidable en su estreno como local con el Chicago Fire al marcar los dos goles con los que su equipo remontó y venció 2-1 al Charlotte, en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). Más de 32 mil aficionados acudieron al Soldier Field para presenciar el debut del delantero polaco ante su nueva afición, y el experimentado atacante respondió con una actuación decisiva que confirmó el impacto de su llegada al fútbol estadounidense.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto de Chicago, luego de que el español Pep Biel adelantara al Charlotte al minuto 18. Sin embargo, la reacción del Fire fue inmediata. Apenas 93 segundos después, Lewandowski igualó el marcador con un preciso remate de pierna derecha, raso y ajustado al primer poste, dejando sin opciones al guardameta rival. En la segunda mitad, el exdelantero del Barcelona volvió a aparecer dentro del área para culminar una asistencia del finlandés Robin Lod con un potente disparo cruzado que selló la remontada y su primer doblete desde su llegada a la MLS.

Lewandowski se pronuncia tras el triunfo del Chicago Fire

Tras el compromiso, Lewandowski compartió sus sensaciones sobre esta nueva etapa en su carrera y reconoció que continúa adaptándose al fútbol norteamericano. "Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento", expresó el atacante en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Además, destacó el ambiente que ha encontrado en su nuevo club: "Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago".

El rendimiento del goleador también recibió el reconocimiento de su entrenador, Greg Berhalter, quien elogió la capacidad del delantero para marcar diferencias en el área rival. "Tiene un nivel diferente", afirmó el estratega, antes de definir al polaco como "un matador en el área de penalti".

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Robert Lewandowski anotó su primer doblete en la MLS - MLS

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