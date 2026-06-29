 Robert Lewandowski continuará su carrera en la MLS

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Deportes

Robert Lewandowski continuará su carrera en la MLS

Robert Lewandowski inicia un nuevo desafío en la MLS, donde llega a la liga como 'Jugador Franquicia' y un contrato hasta la temporada 207/28.

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Robert Lewandowski, delantero de la Selección de Polonia - instagram @_rl9
Robert Lewandowski, delantero de la Selección de Polonia / FOTO: instagram @_rl9
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Robert Lewandowski continuará su carrera profesional en la Major League Soccer tras convertirse oficialmente en nuevo jugador del Chicago Fire FC. El delantero polaco, considerado uno de los mejores goleadores de su generación, inicia una nueva etapa en Estados Unidos luego de una exitosa trayectoria en el fútbol europeo, donde dejó una huella imborrable defendiendo los colores de clubes como Borussia Dortmund, Bayern Múnich y FC Barcelona.

La incorporación de Lewandowski representa uno de los movimientos más importantes de la MLS en los últimos años. El atacante llega como Jugador Franquicia y firmó un contrato que lo vinculará con el conjunto de Chicago hasta la temporada 2027-2028. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora fortalecen las aspiraciones del club, que busca consolidarse como protagonista de la liga y competir por nuevos títulos mientras continúa impulsando su crecimiento deportivo e institucional.

Nueva etapa para Lewandowski

A lo largo de su carrera, el delantero de 37 años ha conquistado prácticamente todos los trofeos posibles a nivel de clubes. Entre sus principales logros destacan la UEFA Champions League, múltiples títulos de la Bundesliga con el Bayern Múnich y varios campeonatos de LaLiga con el FC Barcelona. Además, ha recibido reconocimientos individuales de gran prestigio, como el premio The Best de la FIFA, y se mantiene como el máximo goleador histórico de la selección de Polonia, con una trayectoria internacional que supera los 160 partidos disputados.

La llegada de Robert Lewandowski al fútbol estadounidense no solo incrementa el nivel competitivo de la MLS, sino que también refuerza el atractivo internacional de la competición. Chicago Fire confía en que el experimentado delantero aporte goles, experiencia y liderazgo dentro y fuera del campo, mientras los aficionados esperan disfrutar de los últimos capítulos de la brillante carrera de una de las grandes figuras del fútbol mundial.

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Robert Lewandowski al momento de despedirse del Camp Nou - EFE

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