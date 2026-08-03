Estados Unidos anuncia la renovación de Mauricio Pochettino

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) anunció la renovación del contrato de Mauricio Pochettino como director técnico de la selección masculina absoluta hasta el año 2030, una decisión que busca dar continuidad al proyecto deportivo encabezado por el entrenador argentino. Además de mantenerse al frente del combinado nacional en el próximo ciclo mundialista, Pochettino y su cuerpo técnico asumirán un papel más amplio dentro de la estructura de la federación, colaborando en áreas como el desarrollo de jugadores, las selecciones juveniles, la formación de entrenadores y la coordinación con las ligas profesionales del país.
La ampliación del vínculo llega después de una destacada participación de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo la dirección de Pochettino, el equipo firmó la mejor actuación de su historia en cuanto a victorias en una misma edición del torneo, avanzó como líder de su grupo por tercera ocasión y consiguió su primer triunfo en una fase de eliminación directa desde 2002 tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. El conjunto estadounidense también destacó por su propuesta ofensiva, al marcar en los cinco encuentros disputados y anotar al menos dos goles en cuatro de ellos.
Estados Unidos confía en el proceso de Mauricio Pochettino
El director ejecutivo y secretario general de U.S. Soccer, JT Batson, destacó que la continuidad del estratega representa un paso importante para el crecimiento del fútbol en el país. "Mauricio y su cuerpo técnico creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos y nuestro nuevo proyecto nos permite construir sobre el progreso de la selección y el impulso de U.S. Soccer. Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer para alcanzar nuestras ambiciones, incluyendo competir por ganar Copas del Mundo y convertir al fútbol en el deporte más practicado en cada comunidad", afirmó. Batson añadió que el compromiso del entrenador y su equipo permitirá fortalecer las bases del deporte a largo plazo.
Por su parte, Pochettino aseguró que la experiencia vivida desde su llegada en 2024 reforzó su confianza en el potencial del fútbol estadounidense. "Trabajar junto a U.S. Soccer durante los últimos dos años nos ha dejado claro que existe un enorme potencial para hacer aún más fuerte al programa de la selección masculina. La pasión que experimentamos por parte de los aficionados durante la Copa del Mundo solo fortaleció nuestra convicción sobre lo que es posible aquí", expresó. El técnico argentino también señaló que el objetivo de su cuerpo técnico es dejar una huella duradera: "Queremos intentar tener un impacto permanente en este deporte en el país que nos ha recibido tan cálidamente y que ese impacto vaya más allá de los resultados en la cancha".
La continuidad de Pochettino también permitirá dar seguimiento al proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, con un calendario que incluirá las ediciones de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en 2027 y 2029, además del desarrollo de las selecciones juveniles de cara a los Mundiales Sub-17 y Sub-20, así como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone, subrayó que el entrenador ha construido una cultura basada en la confianza y el compromiso colectivo. "Mauricio ha creado una cultura en la que los jugadores confían en el grupo, en el proceso y entre ellos. Esa cultura, y el cuerpo técnico que ayudó a construirla, es exactamente en lo que queremos seguir invirtiendo para el presente y el futuro de la selección masculina", concluyó.