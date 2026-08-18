José Chic pide detalles sobre las obras del Estadio Nacional

El presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, José Chic, solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, información sobre los avances en el remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores. El requerimiento del parlamentario surge ante las dudas relacionadas con el cronograma de trabajo, el proceso de licitación y el cumplimiento de la fecha prevista para la entrega del proyecto, programada para 2028.
Las declaraciones de Chic se producen luego del comunicado publicado días atrás por el PNUD, titulado "Avanza la contratación de las obras de remodelación del Estadio Nacional, tras amplia respuesta del mercado nacional e internacional". En el documento, elaborado en conjunto con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el organismo informó que "Durante julio, el proyecto registró avances relevantes con el cierre de la Solicitud de Expresión de Interés (EOI, por sus siglas en inglés) publicada el 30 de junio de 2026, dirigida a empresas y organizaciones nacionales e internacionales con experiencia en infraestructura deportiva".
Sin avances en el Estadio Nacional
Según el PNUD, el proceso recibió una respuesta significativa por parte de empresas interesadas en participar en el proyecto. "En total, se recibieron 10 EOI formales, lo que evidencia que el mercado cuenta con alta capacidad para la ejecución integral del proyecto. Nueve de las 10 empresas confirmaron capacidad técnica y operativa para brindar mantenimiento y soporte técnico continuo en América Latina y el Caribe", indicó el organismo.
El PNUD también detalló que las compañías participantes poseen experiencia en distintos mercados internacionales. "Las empresas cuentan con antecedentes y experiencia en proyectos ejecutados en Guatemala, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia; y tienen sede o representación en Guatemala, México, Costa Rica, Colombia, Chile, Reino Unido y Estados Unidos", señaló el organismo.
Entre los principales trabajos contemplados para el estadio se encuentran la instalación de la gramilla, sistemas de drenaje y riego, una pista de atletismo certificada, un nuevo sistema de iluminación deportiva, así como el suministro e instalación de butacas y obras asociadas.
Ante la magnitud de las intervenciones previstas, José Chic busca conocer con mayor precisión el estado actual del proceso, el cronograma que se seguirá y las condiciones que permitirían garantizar que el remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores concluya en 2028, como está previsto.
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