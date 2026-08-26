Laporta confirma que la oferta por Álvarez sigue en pie

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó que la oferta presentada al Atlético de Madrid por Julián Álvarez continúa vigente, pese a la negativa del conjunto rojiblanco a negociar la salida del delantero argentino. El dirigente azulgrana aseguró, además, que existen indicios de que el atacante estaría interesado en vestir la camiseta del Barça. "La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador", afirmó Laporta en declaraciones difundidas por el club catalán.
El máximo responsable del Barcelona explicó que la entidad ya había trasladado formalmente su interés al Atlético y que incluso ratificó personalmente la propuesta ante Miguel Ángel Gil Marín. Según Laporta, el consejero delegado rojiblanco le comunicó que el club no tenía intención de desprenderse de su principal figura porque no contaba con un sustituto para cubrir su baja. "Y yo le dije que, cuando tengan una alternativa, si es en esta ventana de verano, nosotros estamos en disposición de adquirir los servicios del jugador", relató el presidente azulgrana, dejando abierta la posibilidad de retomar las conversaciones si cambia la postura del Atlético.
Laporta y el Barça siguen firmes en poder fichar a Álvarez
Laporta también aseguró que el Barcelona ha recibido información sobre supuestas negociaciones del Atlético con otros clubes por Julián Álvarez, una situación que habría llevado a la entidad catalana a mantener su propuesta sobre la mesa. "Está información nos obliga a mantener la oferta que presentamos porque nos interesaría que el jugador fichara por nosotros y no por otro club", puntualizó. El dirigente azulgrana remarcó que respeta al conjunto madrileño y a sus dirigentes, pero insistió en que el Barcelona estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo si el Atlético finalmente decide vender al atacante argentino.
La postura de Laporta contrasta con la expresada recientemente por Gil Marín, quien defendió la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético y aseguró que el club pretende ayudarlo a alcanzar todo su potencial. El delantero, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, además, fue baja en un entrenamiento reciente por una "indisposición", según informó el conjunto rojiblanco.
Mientras tanto, Hansi Flick y el director deportivo Deco respaldan la intención de Laporta de intentar concretar el fichaje. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, Julián Álvarez continúa siendo el principal objetivo del Barcelona para reforzar su ataque, después de las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.