Joan Laporta fue operado para corregir una arritmia cardíaca

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, informó este martes que fue sometido con éxito a un procedimiento médico para corregir una arritmia cardíaca, una alteración del ritmo del corazón que venía padeciendo. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente confirmó que la intervención permitió restablecer el ritmo normal de sus latidos y aseguró que su estado de salud es favorable, transmitiendo tranquilidad tanto a los aficionados como a su entorno más cercano.
Laporta aprovechó la ocasión para expresar su profundo agradecimiento al equipo médico y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, encabezado por el doctor Jordi Morillas. Destacó no solo la calidad profesional de quienes participaron en su atención, sino también el trato humano recibido durante todo el proceso. Según sus palabras, la dedicación, la paciencia y la cercanía demostradas por los especialistas representan los valores más nobles de la práctica médica.
Joan Laporta también agradeció a los médicos del Barça
El mandatario azulgrana también reconoció la labor de los servicios médicos del FC Barcelona, liderados por el doctor Xavier Corbella, así como la coordinación realizada por su jefa de gabinete, Manana Giorgadze. Asimismo, agradeció el apoyo y las recomendaciones de reconocidos especialistas internacionales, entre ellos el doctor Valentí Fuster y su equipo del Mount Sinai, además del doctor Brugada, cuya orientación fue determinante para elegir el procedimiento más adecuado para tratar la arritmia.
Tras confirmar el éxito de la intervención, Laporta dedicó unas emotivas palabras a sus familiares y amigos por el respaldo recibido durante este proceso. Con un mensaje cargado de optimismo y gratitud, el presidente del Barcelona aseguró sentirse recuperado y listo para retomar sus responsabilidades al frente del club. Su evolución favorable supone una noticia alentadora tanto para la institución como para quienes siguen de cerca la actualidad del conjunto catalán.