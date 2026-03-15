Joan Laporta reinará cinco años más en el F. C. Barcelona

El abogado Joan Laporta volverá a reinar en el F. C. Barcelona durante los próximos cinco años después de ganar con mucha suficiencia (68,18 % a 29,78 %) las elecciones a la presidencia ante Víctor Font.
Un total de 32 mil 934 barcelonistas refrendaron la gestión de Laporta, que consiguió los mejores resultados de siempre y tomará posesión de su cargo a partir del 1 de julio, en unas elecciones en las que participaron 48 mil 480 socios, el 42,34 % de los 114 mil 504 convocados a las urnas. Ha sido la peor participación desde 2015.
Se cumplieron todos los pronósticos con la victoria de Laporta, que tenía todos los triunfos en la mano y ganó frente a un Font que obtuvo peores resultados que en las anteriores elecciones (14.385 por los 16.679 obtenidos en 2021) y que no fue capaz de aglutinar el voto de la oposición al último presidente.
El festejo con sus jugadores
Dos horas antes de cerrar las urnas, la suerte estaba echada y unas imágenes lo confirmaron. Un buen número de jugadores de la primera plantilla, mayoritariamente de La Masia, se fundieron en abrazos y en un corrillo con Joan Laporta cuando fueron a votar. Font bajó la mirada.
Allí estaban Cubarsí, Casadó, Fermín, Gerard Martín, Olmo, Bernal, también Raphinha y Pedri. Después se unieron a la foto con Laporta Araujo y Gavi.
Gritos de "President, president" y cánticos de "El Barça és la nostra vida" proferido por los aficionados que estaban en el punto de votación tras el partido ante el Sevilla resumieron el sentir general de que la victoria de Laporta sería por goleada.
Laporta: "Es un resultado contundente que nos hace imparables"
Joan Laporta ha asegurado este domingo, tras ser reelegido como presidente del Barcelona, que los resultados fueron "contundentes" y les da "tanta fuerza" que les hará "imparables".
Laporta, que ha subido al atril del auditorio acompañado por todos los miembros de su futura junta directiva, ha destacado que es "un apoyo a la obra hecha" que les da "fuerza" para seguir con su proyecto de acabar el Spotify Camp Nou, empezar la construcción del Palau Blaugrana y "fortalecer al primer equipo" con Hansi Flick en el banquillo y Anderson Luis de Souza 'Deco' en los despachos.
"En estas elecciones, ha existido una candidatura que presentaba una propuesta de confrontación y división, y los socios han votado nuestra propuesta con una mayoría muy amplia de que todos juntos defendemos el Barça contra todo y contra todos", ha comentado el presidente electo.
Laporta ha empezado su discurso agradeciendo a "este club maravilloso en que sus socios votan para decidir quien será el presidente y si junta directiva", algo que ha calificado como "único en el mundo".
? Del Presidente, para los culers. pic.twitter.com/ESDZ0HY81g— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 16, 2026
*Información EFE.