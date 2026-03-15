 Joan Laporta capitaliza voto de buena parte de la plantilla
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Joan Laporta capitaliza el voto de buena parte de la primera plantilla y de Hansi Flick

Los jugadores del Barcelona, incluido su técnico Hansi Flick, ejercieron su derecho a voto tras la goleada ante el Sevilla (5-2).

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Joan Laporta al momento de ejercer su voto en elecciones presidenciales en F. C. Barcelona
Joan Laporta al momento de ejercer su voto en elecciones presidenciales en F. C. Barcelona / FOTO: EFE

El abogado Joan Laporta, que aspira a la reelección como presidente del Barcelona, ha capitalizado el voto de buena parte de la plantilla del primer equipo, así como del técnico Hansi Flick, que ejercieron su derecho a voto tras la goleada ante el Sevilla (5-2).

Seguramente la imagen de estas elecciones será el corrillo formado por buena parte de los jugadores de La Masia de la primera plantilla con Laporta saltando tras depositar su voto.

Entre ellos estaban Pau Cubarsí, Marc Casadó, Fermín López, Gerard Martín, Dani Olmo y Marc Bernal. También estaban celebrando con Joan Laporta Raphinha y Pedri.

Todos ante la enfervorecida presencia de seguidores que se encontraron con sus ídolos muy cerca de ellos, en la zona de votación.

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Joan Laporte y Hansi Flick en elecciones del F. C. Barcelona - EFE

Los teléfonos móviles de los aficionados fueron los protagonistas para inmortalizar el momento, mientras todos los jugadores se fundieron en abrazos con Laporta y los seguidores cantaban: "El Barça és la nostra vida" o "President, president", dirigiéndose al presidente saliente.

El momento se repitió cuando Hansi Flick, también acompañado por Joan Laporta, se dirigió a la zona de votación ante los gritos de ánimo de los allí presentes.

El voto de los candidatos

Como la novia en la boda, el muerto en el entierro y el niño en el bautizo. Así vivió la jornada electoral del abogado barcelonés Joan Laporta, que se dio un baño de masas ante su adversario, Víctor Font, que afrontó los comicios de manera muy distinta a la del aspirante a la reelección.

El presidente saliente demostró estar en su salsa, relajado, saludándose con los muchos socios que lo paraban y haciendo acto de presencia, siempre con una sonrisa, junto a jugadores, leyendas del club y personalidades políticas a los que acompañó a votar.

Su contrincante, acorde a su carácter más discreto, prefirió situarse en un segundo plano, en un día radiante en Barcelona después de un sábado tormentoso en la ciudad, no solo en lo meteorológico, sino también por las denuncias cruzadas entre ambas candidaturas por incumplimientos durante la jornada de reflexión.

*Información EFE.

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