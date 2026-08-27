 Jesús López envía emotivo mensaje tras su lesión de hombro
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Jesús López envía emotivo mensaje tras su lesión de hombro

Junto a una radiografía, el jugador de Xelajú brinda detalles importantes.

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Jesús López sufrió una lesión en el hombro derecho durante el partido ante Firpo
Jesús López sufrió una lesión en el hombro derecho durante el partido ante Firpo / FOTO: EFE e IG de Jesús López
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A través de su cuenta de Instagram, Jesús López emitió un mensaje luego de su lesión en el hombro derecho, el cual le impidió prácticamente jugar el duelo entre Xelajú y Firpo por la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, el cual lo empató el cuadro altense, pero que no le sirvió para buscar el boleto a los cuartos de final.

Acompañado de la radiografía de su hombro lesionado, Jesús López escribió: "Siempre dejo todo en la cancha; nunca sabes cuándo será tu último partido".

López añadió: "Duele dejar al equipo de esa manera, pero Dios sabe porque hace las cosas. Ahora toca recuperarme y volver a dejarlo todo como siempre lo he hecho y lo seguiré realizando".

Asimismo, Jesús López se refirió al fracaso en la Copa Centroamericana 2026, donde en la edición pasada llegaron a la final y la perdieron ante la Liga Deportiva Alajuelense.  

Jesús López y sus polémicas declaraciones: “Las ratas son las primeras en bajarse del barco”

La afición de Xelajú fue objeto de las críticas de sus propios jugadores, entre ellos, el “Chucho” y Jorge Aparicio.

Promete regresar al equipo a Copa Centroamericana 

Siendo subcampeón centroamericano, Jesús López aseguró: "Aquí nadie pone excusas, no cumplimos el primer objetivo, pero este equipo no se va a rendir, no va a bajar los brazos, y lucharemos para regresar a este torneo".

Esa fue la promesa hecha por el futbolista Jesús López, que deberá junto a su equipo hacer un gran Apertura 2026 y logar el título para automáticamente clasificarse a la quinta edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf, la cual se disputará en el segundo semestre del año 2027.

Es de recordar que, con la eliminación en la fase de grupos, Xelajú, al igual que los restantes tres representantes del futbol nacional en ese campeonato internacional, no podrán buscar clasificación al máximo torneo de la región, la Copa de Campeones de la Concacaf.  

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Mensaje de Jesús López publicado en Instagram - IG de Jesús López

Relación rota con algún sector de la afición

Jesús López se mostró molesto cuando Xelajú derrotó a Diriangén 2-0 y su propia afición les abucheó, ante ello dijo que "las ratas eran las primeras en abandonar el barco", declaraciones que no pasaron desapercibidos y lastimó el orgullo de la hinchada quetzalteca.

Ante ello, durante el partido de ayer ante Firpo, los pocos aficionados que llegaron a alentar al equipo le empezaron a gritar "rata" a Jesús López, rompiendo así toda la armonía entre jugador e hinchada. 

Afición de Xelajú insulta a Jesús López en Copa Centroamericana

Las recientes declaraciones del jugador tuvieron sus consecuencias ante la hinchada quetzalteca.

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