Resultado Mixco vs. Alianza por Copa Centroamericana 2026

El Deportivo Mixco del estratega guatemalteco, Fabricio Benítez, recibió esta noche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol al Alianza F. C. de Panamá del técnico colombiano, Jair Palacios, como parte de la quinta y última semana de actividad en la fase de grupo de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, donde ambas escuadras sumaban su cuarto partido.
Tanto Mixco como Alianza no tenían la posibilidad matemática de clasificar a cuartos de final, pero sí podían cerrar su actividad con un triunfo y llegar a 6 puntos, ya que ambos llegaron con 3 unidades a este encuentro.
Ante un desolado estado El Trébol, Mixco logró llevar alegría a los pocos aficionados que llegaron esta noche a la zona 3 y con gol de Nicolás Martínez se adelantaba en el marcador.
Este era el tercer gol del futbolista argentino, quien marcó doblete hace una semana ante el Umecit, siempre en El Trébol, y que celebró recientemente 100 goles vestido con la camisola "Chicharronera".
Para la segunda parte, Yonatan Pozuelos tuvo una jugada para anotar el segundo gol, pero su mano a mano con el portero Jean Ambuila terminó con un remate por arriba del travesaño visitante cuando se jugaban 60 minutos.
Tras esa jugada, el técnico Fabricio Benítez realizó tres variantes y una de ellas fue la salida del goleador histórico de los mixqueños, Nicolás Martínez.
Para cerrar el partido, José Bolaños hizo el 2-0 al 83 y con ello certificó la victoria local.
El partido para Alianza terminó con 10 jugadores por la expulsión de Manuel Rodríguez al 87.
¿Quién fue el mejor equipo guatemalteco?
Guatemala firmó en el 2026 la peor participación de sus representantes en un torneo internacional.
La Liga Nacional tenía cuatro fichas para la cuarta edición de la Copa Centroamericana 2026 gracias al subcampeonato de Xelajú en el 2025. Pero de sus cuatro representantes, ninguno superó la fase de grupos, por lo que para el 2027 se le quitará una plaza y se volverá a tres equipos por el país.
Entre Antigua, Municipal, Mixco y Xelajú, el peor fue el cuadro "Panza Verde", que perdió sus cuatro partidos, y el mejor fueron los "Rojos" y el "Chicharronero" que lograron sumar 6 puntos.
Así quedó la tabla de los equipos guatemaltecos en Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf:
- Municipal, grupo D, con 6 puntos (diferencia de gol +1)
- Deportivo Mixco, grupo C, con 6 puntos (diferencia de gol 0)
- Xelajú, grupo A, con 4 puntos
- Antigua, grupo , con 0 puntos