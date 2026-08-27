 Vozinha hace su debut oficial con el Colo Colo de Chile
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Vozinha deja el arco en cero en su debut con triunfo de Colo Colo

Descubre cómo le fue al portero caboverdiano en la Copa de Chile.

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Vozinha debutó con Colo Colo en la Copa Chile 2026
Vozinha debutó con Colo Colo en la Copa Chile 2026 / FOTO: EFE
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Tras 24 días de su arribo a Chile, el portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' debutó dejando en cero el arco de Colo Colo en el triunfo por 3-0 de la Copa Chile ante Unión Española llevándose la ovación de la hinchada en el estadio Nacional.

El futbolista, de 40 años, ya había sido suplente en su primera convocatoria que ocurrió en el superclásico del pasado domingo ante Universidad de Chile, y que los albos ganaron por 1-2 en este mismo recinto.

Vestido de negro y no de amarillo como en el Mundial, y como es tradición en Colo Colo, porque el privilegio de ese color le tocó al portero de los hispanos, saltó al campo donde completó sus primeros 90 minutos ante la presencia del ídolo albo y ex Real Madrid, Iván Zamorano.

En una noche de invierno con lluvia y frío, el africano se estrenó fuera del estadio Monumental, integrando un equipo de suplentes, frente a los cerca de 20 mil hinchas -niños incluidos-, que acudieron al recinto de 46 mil personas, terminando con la expectativa que se generó desde su llegada el pasado 2 de agosto.

La dramática razón por la que Vozinha no ha debutado en su nuevo equipo en Chile

El esperado debut del arquero caboverdiano sigue generando dudas en el Cacique y Claudio Borghi entregó una particular explicación.

Declaraciones de Vozinha

"Muy feliz por mi primer juego, fue una sensación muy buena después de un largo tiempo sin jugar", dijo Vozinha al finalizar el partido en la transmisión oficial.

El jugador Vozinha agregó que la espera para su estreno fue "normal, el futbol es así" y que se debió a que tuvo sin actividad después del Mundial "dos o tres semanas entonces precisaba de un poquito de tiempo para estar listo".

Vozinha recibió aliento desde su salida al calentamiento y al ser nombrado por altavoces, y le celebraron todo durante el primer tiempo en el que pasó la mayor parte del tiempo viendo de lejos a sus compañeros al ataque.

Los albos, ya clasificados a los octavos de final, se quedaron con el primer lugar del grupo C de la Copa Chile y enfrentarán a Audax Italiano, mientras que en la liga chilena son líderes con 49 puntos y trece de ventaja sobre el escolta U de Chile, a 10 fechas para el final.

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Vozinha debutó oficialmente con el Colo Colo de Chile - @ColoColo

*Información EFE.

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