 Cristiano da el triunfo al Al Nassr y eleva sus goles a 978
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¡Otro paso hacia los mil goles! Cristiano da el triunfo al equipo Al Nassr

Gracias al gol de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr llegó a puntuación perfecta tras cuatro partidos y es líder de la competencia.

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Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia con Al Nassr
Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia con Al Nassr / FOTO: @AlNassrFC_EN
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Cristiano Ronaldo dio la victoria y alargó el pleno de triunfos del Al Nassr, que ganó al Al Taawon por 2-1 y sigue como líder de la Liga de Arabia Saudí que este fin de semana alcanza la cuarta jornada.

Cristiano, que jugó 80 minutos, hizo el segundo gol de su equipo que culminó la remontada del cuadro del australiano Ange Postecoglou. Además, eleva su cosecha de goles a 978 a lo largo de su carrera.

El Al Taawon, que no ha ganado ningún partido hasta el momento y que con dos derrotas y dos empates marca la salvación en la clasificación, se puso por delante en el minuto 11 con el tanto de Bassam Al Hurayji.

El Al Nassr consiguió empatar en el añadido de la primera parte con el acierto de Samu Costa a pase de Sadio Mane. Y en la segunda mitad, a los cinco minutos, apareció Cristiano Ronaldo que hizo el 2-1. Fue en un disparo dentro del área de Mohamed Simakan que desvió, en boca de gol, el astro luso que llevó el balón a la red.

Fue el gol 978 de Cristiano que en el 80 fue cambiado por Abdullah Al Hamdan y que asienta en el liderato al Al Nassr, líder con cuatro victorias en otros tantos partidos.

*Información EFE.

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