Series de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

Olimpia venció por 2-1 a Saprissa en Tegucigalpa con goles de Emanuel Hernández y Jorge Benguché, y resistió el descuento de Mariano Torres para cerrar líder e invicto el grupo C de la Copa Centroamericana 2026, en partido con más de 20 mil espectadores en el estadio Nacional José de la Paz Herrera.
De esta forma, el Olimpia cierra como el mejor equipo de la fase de grupos de la Copa Centroamericana que entrará a su fase de cuartos de final. Los otros equipos que integran el grupo C, a los que también les ganó el Olimpia, son Deportivo Mixco, de Guatemala; y Alianza FC y Umecit FC, los dos últimos de Panamá, ya eliminados.
El formato de Concacaf establece un ranking de los ocho clasificados según su rendimiento en la fase de grupos. Los cuatro ganadores de grupo ocupan los puestos 1 al 4 y los cuatro segundos se ubican del 5 al 8. De allí salen los enfrentamientos: 1 vs 8, 4 vs 5, 2 vs 7 y 3 vs 6.
Cuartos de final de la Copa Centroamericana
De esta forma, los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 quedaron así:
- Olimpia vs Firpo
- Cartaginés vs Saprissa
- Alajuelense vs Marathón
- Alianza vs Motagua
Los partidos correspondientes a la ida se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026, mientras las revanchas llegarán inmediatamente durante la semana siguiente.
El calendario de los cuartos de final queda establecido de la siguiente manera:
Partidos de ida: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026
Partidos de vuelta: 15, 16 y 17 de septiembre de 2026
Buscan boletos a la Copa de Campeones de Concacaf
Los cuartos de final tendrán especial importancia debido a que los equipos que logren avanzar a las semifinales obtendrán automáticamente su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, además de mantenerse en la pelea por el título de la competencia regional.
Los cuatro clubes que sean eliminados en esta instancia no quedarán fuera de la lucha por un boleto internacional. Los perdedores de los cuartos de final disputarán un repechaje, en el que buscarán uno de los cupos restantes para la Copa de Campeones.