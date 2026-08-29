Paredes cuestiona la dura sanción que le impuso la FIFA

Leandro Paredes no ocultó su malestar por la sanción de 10 partidos y una multa de 90.000 dólares que le impuso la FIFA por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial ante España. El mediocampista argentino consideró desmedida la decisión y, especialmente, cuestionó la diferencia con el castigo recibido por Gavi, quien fue suspendido únicamente por un encuentro. "Me parece exagerado. Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho, pero ya está", declaró el futbolista tras la victoria de Boca Juniors sobre Lanús.
Los incidentes que derivaron en las sanciones se produjeron el 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, una vez finalizado el encuentro entre Argentina y España. Los enfrentamientos entre jugadores provocaron que la Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionara a Paredes con 10 partidos, mientras que Nahuel Molina recibió siete encuentros de suspensión. Thiago Almada y Gavi fueron castigados con un partido cada uno, mientras que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, recibió una suspensión de tres encuentros. Además, la AFA fue multada con 321.000 dólares y deberá disputar dos partidos con el 50 % del aforo.
AFA busca una reducción de partidos para Paredes y compañía
Paredes también confirmó que la AFA ya trabaja para apelar la sanción y buscar una reducción del castigo. El futbolista confía en que el organismo pueda reconsiderar la cantidad de partidos, al considerar que la pena no guarda proporción con lo sucedido. "Ahora queda apelar, ver si se puede reducir la sanción y nada más", explicó. Al ser consultado sobre sus posibilidades de obtener una reducción, el volante de Boca Juniors respondió: "Yo creo que sí, porque te repito, para mí es excesiva; pero bueno, está la gente que trabaja en eso y ojalá se pueda reducir".
Mientras espera la resolución de la apelación, Paredes deberá cumplir la suspensión con la selección argentina y su regreso dependerá de la cantidad de encuentros que finalmente deba afrontar. La FIFA ya aceptó que las sanciones puedan cumplirse tanto en partidos oficiales como en amistosos internacionales de categoría A, una decisión que podría permitirle completar antes su castigo. De esta manera, el mediocampista mantiene la esperanza de reducir la pena y volver a vestir la camiseta de Argentina antes de lo previsto, aunque por ahora deberá esperar el resultado del proceso iniciado por la AFA.