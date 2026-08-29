¿Quién es el nuevo técnico del Inter Miami?

El Inter Miami anunció oficialmente la llegada de Cristian Alberto "Kily" González como su nuevo entrenador del primer equipo. El estratega argentino asumirá el cargo una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes, por lo que su debut al frente del conjunto de Florida deberá esperar hasta que complete los trámites necesarios.
Mientras se concreta su incorporación, Guillermo Hoyos continuará de manera provisional al frente del equipo, función que asumió desde abril pasado. El Inter Miami destacó y agradeció especialmente el compromiso y la dedicación mostrados por Hoyos durante este período, en el que tomó las riendas del plantel para afrontar una etapa de transición.
Los problemas en el banquillo del Inter Miami
Sin embargo, la situación tendrá un capítulo particular este sábado ante el CF Montreal, ya que ninguno de los dos entrenadores podrá estar en la cancha. González todavía no está habilitado para dirigir debido a sus permisos de trabajo, mientras que Hoyos deberá cumplir una suspensión de un partido impuesta por la MLS. Según detalló el Miami Herald, la sanción se produjo porque el Inter Miami ingresó tarde al terreno de juego después del descanso en cuatro de sus últimos seis encuentros.
El panorama llega en un momento importante para el conjunto de Florida, que marcha segundo en la Conferencia Este con 39 puntos, a 10 del líder Nashville SC, que suma 49. Precisamente, ambos equipos se enfrentaron recientemente, con una contundente victoria de Nashville por 4-1 en territorio del Inter Miami. Con Kily González esperando su habilitación para asumir oficialmente el cargo, el nuevo técnico tendrá por delante el reto de recuperar el rumbo de un equipo que busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos.