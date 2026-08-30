 Gabriel Jesús será nuevo jugador del Barcelona
Deportes

Gabriel Jesús será nuevo jugador del Barcelona

Ante la negativa del Atlético de Madrid de desprenderse de Julián Álvarez, el Barça cambió de objetivo y cerró el fichaje de Gabriel Jesús, quien ya no entraba en los planes del Arsenal.

Compartir:
Gabriel Jesus en un partido de Champions League con el Arsenal - Arsenal
Gabriel Jesus en un partido de Champions League con el Arsenal / FOTO: Arsenal
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La directiva del FC Barcelona ya tendría definido al delantero que ocupará el espacio dejado por Robert Lewandowski. Después de que el Atlético de Madrid cerrara la puerta a una posible salida de Julián Álvarez, el conjunto blaugrana aceleró la búsqueda de un nuevo referente ofensivo y habría llegado a un acuerdo para incorporar al brasileño Gabriel Jesús.

El atacante, actualmente vinculado con el Arsenal, no entraba en los principales planes del conjunto inglés y su salida rumbo a Barcelona estaría prácticamente encaminada. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el Barça desembolsará 10 millones de euros por el futbolista, quien se convertiría en el nuevo '9' del equipo a falta únicamente del anuncio oficial.

Gabriel Jesús viajará a Barcelona en las próximas horas

Gabriel Jesús viajará este lunes a Barcelona para someterse a los respectivos exámenes médicos y completar los últimos pasos antes de convertirse oficialmente en jugador azulgrana. Incluso, existe la posibilidad de que el brasileño esté presente en el graderío del Spotify Camp Nou para presenciar el encuentro frente al Rayo Vallecano y comenzar a familiarizarse con su nuevo escenario.

El delantero firmará un contrato con el Barcelona hasta junio de 2028, con una opción para extender su vínculo por una temporada adicional. De concretarse la operación, será su tercera experiencia en el fútbol europeo después de defender las camisetas del Manchester City y el Arsenal. Gabriel Jesús dio sus primeros pasos como profesional en Palmeiras y ahora se prepara para afrontar un nuevo capítulo de su carrera en el fútbol español.

Foto embed
Brasil celebración Gabriel Jesus -

En Portada

Guatemala bajo vigilancia por acercamiento de la Onda del Este 34t
Nacionales

Guatemala bajo vigilancia por acercamiento de la Onda del Este 34

07:33 AM, Ago 30
¿Quién será el próximo rival de Lester Martínez?t
Deportes

¿Quién será el próximo rival de Lester Martínez?

07:09 AM, Ago 30
Insivumeh reporta temblor de 4.2 grados durante la madrugadat
Nacionales

Insivumeh reporta temblor de 4.2 grados durante la madrugada

08:06 AM, Ago 30
Sube a 750 muertos y más de 3 mil desaparecidos el saldo por alud en Nepal y Tíbett
Internacionales

Sube a 750 muertos y más de 3 mil desaparecidos el saldo por alud en Nepal y Tíbet

08:24 AM, Ago 30
Ernesto Laguardia encontró muerto a su papá, el actor revela perturbadores detallest
Farándula

Ernesto Laguardia encontró muerto a su papá, el actor revela perturbadores detalles

08:26 AM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbolPNCredes socialesCopa Centroamericana#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosViolenciaSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar