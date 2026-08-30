Gabriel Jesús será nuevo jugador del Barcelona

La directiva del FC Barcelona ya tendría definido al delantero que ocupará el espacio dejado por Robert Lewandowski. Después de que el Atlético de Madrid cerrara la puerta a una posible salida de Julián Álvarez, el conjunto blaugrana aceleró la búsqueda de un nuevo referente ofensivo y habría llegado a un acuerdo para incorporar al brasileño Gabriel Jesús.
El atacante, actualmente vinculado con el Arsenal, no entraba en los principales planes del conjunto inglés y su salida rumbo a Barcelona estaría prácticamente encaminada. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el Barça desembolsará 10 millones de euros por el futbolista, quien se convertiría en el nuevo '9' del equipo a falta únicamente del anuncio oficial.
Gabriel Jesús viajará a Barcelona en las próximas horas
Gabriel Jesús viajará este lunes a Barcelona para someterse a los respectivos exámenes médicos y completar los últimos pasos antes de convertirse oficialmente en jugador azulgrana. Incluso, existe la posibilidad de que el brasileño esté presente en el graderío del Spotify Camp Nou para presenciar el encuentro frente al Rayo Vallecano y comenzar a familiarizarse con su nuevo escenario.
El delantero firmará un contrato con el Barcelona hasta junio de 2028, con una opción para extender su vínculo por una temporada adicional. De concretarse la operación, será su tercera experiencia en el fútbol europeo después de defender las camisetas del Manchester City y el Arsenal. Gabriel Jesús dio sus primeros pasos como profesional en Palmeiras y ahora se prepara para afrontar un nuevo capítulo de su carrera en el fútbol español.