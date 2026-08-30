 San Pedro derrota a Antigua, que pierde invicto y liderato
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San Pedro derrota a Antigua, que pierde invicto y liderato

Los “Supergallos” le dan alcance a los “Panzas Verdes”, y Municipal sonríe porque toma el liderato tras seis fechas disputadas.

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San Pedro logra triunfo ante Antigua, que perdió su calidad de invicto
San Pedro logra triunfo ante Antigua, que perdió su calidad de invicto / FOTO: Diego José Vásquez
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San Pedro del entrenador nacional Edwin el "Chino" Vásquez recibió esta tarde en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, al Antigua G. F. C. del técnico argentino Mauricio Tapia y le derrotó 4-3 con una actuación principal de Emerson García.

La primera parte de ese encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional tuvo de todo, desde los goles hasta afectaciones climáticas. Así como hubo lluvia de goles, en el tema climático una fuerte lluvia se hizo presente, para posteriormente dar paso a la caída de granizo y llegar a una tempestad que obligó al árbitro a detener el duelo durante siete minutos.

En los primeros 20 minutos de juego, San Pedro ya ganaba 2-1 a Antigua. Yasnier Matos abrió el marcador al 3 y Sebastián Colón incrementó el triunfo al 9; en tanto, Agustín Maziero al 20 logró descontar.

Posteriormente cayó una fuerte lluvia acompañada de granizo y de una fuerte tempestad, y al minuto 36, el árbitro Bryan López decidió detener el partido para resguardar la seguridad de los 22 protagonistas.

El partido se detuvo por siete minutos, y tras su reanudación, Emerson García lograba anotar al 45+8, para un impecable y alegre 3-1 a favor de los "Supergallos", la sensación en la fase regular de la Liga Nacional por disputar su primera temporada en el máximo circuito del futbol guatemalteco.

Cayó el último invicto 

Para el segundo tiempo, la fiesta y la lluvia de goles seguía. Apenas dos minutos de la etapa complementaria (47 de juego efectivo), y Emerson García aparecía por segunda vez en el marcador, aunque su remate fue ligeramente desviado por José Ardón, el sampedrano subía el marcador a 4-1.

Para el 58, Antigua sorprendió a San Pedro y con Diego Fernández hacía el 4-2, marcador que acercaba a los antigüeños, aunque por lo mostrado futbolísticamente, parecía que le alcanzaría a San Pedro para llevarse los tres puntos.

Se jugaba el 65, y en lo que se revisaba el Football Video Support (FVS), por un posible penal, Juan David Moreno propinó un empujón a su rival y fue expulsado del partido. El cuadro de Antigua cerraría con 10 elementos dentro del terreno de juego. 

En la recta final José Ardón hizo el 4-3 al 78, pero el tiempo no le alcanzó al equipo de Mauricio Tapia para empatar el partido. 

Al final, San Pedro se impuso y sumó otros tres puntos en el campeonato y con 12 puntos le da alcance a Antigua y le quitó la posibilidad a su rival de recuperar el liderato, el cual queda en favor de los "Rojos" del Municipal con 15 puntos tras el triunfo ante Comunicaciones en el clásico 338.

Con la derrota de Antigua, cayó el último invicto del certamen. Eso sí, el equipo de Tapia solo suma cinco duelos de los seis que ya disputaron la mayoría de equipos, por lo que podría retomar el liderato más adelante.  

Apertura 2026: San Pedro vs. Antigua | Diego José Vásquez

Apertura 2026: San Pedro vs. Antigua / Diego José Vásquez

Apertura 2026: San Pedro vs. Antigua | Diego José Vásquez

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