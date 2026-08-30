Xelajú derrota a Mixco y se acerca a zona de clasificación

En el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, el Xelajú M. C. recibió a Deportivo Mixco en el cierre de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, que dejó entre otros resultados, triunfo de Municipal sobre Comunicaciones en condición de visitante y derrota de Antigua ante San Pedro en San Marcos, lo que da al cuadro "Rojo" el liderato del campeonato.
Con la ausencia de Jesús López, quien fue sometido a una intervención quirúrgica esta semana tras una fractura del tercio medio de clavícula derecha producida en partido por Copa Centroamericana ante Firpo, el Xelajú regresó a casa para retomar la competición, de la cual, no marcha entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.
El público llegó en una muy buena cantidad, y solo tuvo que esperar 24 minutos para gritar el primer gol de la noche, gracias a una extraordinaria jugada individual de Ricardo Márquez, quien venció a Kevin Moscoso para el 1-0.
En la recta final del primer tiempo, hubo una expulsión a Marlin Angulo, por una fuerte falta sobre Márquez, autor del gol. Mario Escobar no dudó y le mostró la roja al jugador de los mixqueños. Ante ello, Fabricio Benítez pidió intervención del Football Video Support (FVS), pero la decisión se mantuvo en firme por parte del réferi.
Xelajú sentencia el partido con el 4-1
Tras el paso de la lluvia, los jugadores salieron al engramillado con el objetivo claro de dar un buen espectáculo.
Xelajú sentenció rápidamente el partido, ya que al 47 apareció Yilton Díaz en una jugada individual para hacer el 2-0 y de esta forma confirmar un vital triunfo en casa tras su fracaso en el torneo Copa Centroamericana 2026 de Concacaf.
El 3-0 llegó por la vía del penal. Al 66, Mario Escobar pitó una falta de Yonatán Pozuelos sobre Widvin Tebalán, y con ello lanzamiento desde el manchón penal, pero se pidió intervención del FVS, y Escobar ratificó su decisión. Yair Jaén al 67 y con una buena pegada venció a Kevin Moscoso y celebró la goleada en ese momento.
Oscar Mejía hacía el 4-0 al 79, pero Julio Cruz para Mixco encontraba el gol de descuento al 90, y con ello terminó el partido.
Con este triunfo, Xelajú llega a su segunda victoria en apenas cinco juegos disputados y suma 7 puntos, ya que también registra un empate; los quetzaltecos son octavos del campeonato y quedan a 2 unidades de la sexta posición, que ya son puestos que dan clasificación a la fase final.