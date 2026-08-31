El fichaje de Barcola con el Liverpool establece récords

Bradley Barcola ya es oficialmente nuevo jugador del Liverpool. El extremo francés firmó un contrato de larga duración con los Reds en el AXA Training Centre, después de superar satisfactoriamente el reconocimiento médico y completar todos los trámites de su traspaso procedente del Paris Saint-Germain. El atacante lucirá el dorsal 29 y llega a Anfield convertido en una de las grandes apuestas del conjunto inglés para las próximas temporadas.
Aunque ninguno de los dos clubes hizo públicas las cifras de la operación, el fichaje se habría cerrado en torno a los 125 millones de euros fijos, una cantidad que podría elevarse hasta los 140 millones si se cumplen las variables contempladas en el acuerdo. Lo que si es un hecho es que Barcola se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia del Liverpool, únicamente por detrás de Alexander Isak, cuyo traspaso alcanzó los 145 millones de euros. El francés también se instala entre las operaciones más costosas de todos los tiempos en la Premier League.
El fichaje de Barcola con el Liverpool sacude Inglaterra
El nuevo jugador del Liverpool llega con un importante recorrido pese a su juventud. Formado en el Olympique de Lyon, Barcola debutó con el primer equipo en noviembre de 2021 y registró siete goles y 11 asistencias en 47 apariciones antes de marcharse al PSG en agosto de 2023. En París amplió considerablemente su palmarés, conquistando títulos de gran relevancia, entre ellos dos Champions League consecutivas y tres campeonatos de Ligue 1. Con la selección francesa debutó en junio de 2024 y acumula 28 partidos internacionales y seis goles, tres de ellos anotados durante el último Mundial, en el que participó en todos los encuentros de su país hasta finalizar en el cuarto puesto.
Barcola, además, llega a Liverpool con una ambición clara: conquistar la Premier League. "Es un gran orgullo poder jugar para el Liverpool. Estoy muy feliz", expresó el atacante, quien reconoció que esperaba con ilusión el momento de ponerse la camiseta del club.
Su llegada forma parte de un mercado de fichajes de enorme inversión en Inglaterra y, curiosamente, tres de las cinco operaciones más caras de la Premier League corresponden a movimientos realizados en este mercado: Morgan Rogers, Elliot Anderson y el propio Barcola. La lista la completan Isak y Florian Wirtz, en una muestra del poder económico que continúa exhibiendo el fútbol inglés.