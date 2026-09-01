 Comunicaciones nombra a su director técnico interino
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Comunicaciones nombra a su director técnico interino

Tras la salida del 'Fantasma' Figueroa, la directiva de Comunicaciones ya analiza distintas opciones para encontrar al entrenador que tomará las riendas del equipo.

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Kevin García será el encargado de asumir de manera interina la dirección técnica de Comunicaciones, luego de la salida de Marco Antonio Figueroa del banquillo crema. El nuevo estratega tendrá como primera prueba el compromiso del próximo sábado frente a Deportivo Mixco, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura 2026.

García conoce de cerca el funcionamiento del equipo, pues desde hace varios torneos se desempeña como analista táctico de Comunicaciones. Además de contar con el respaldo y aprecio de buena parte de la plantilla, el ahora técnico interino también tiene experiencia dentro de las categorías juveniles del club, donde consiguió proclamarse campeón con la categoría Juvenil C de los cremas.

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Comunicaciones busca al sustituto del 'Fantasma' Figueroa

Mientras García prepara al equipo para su próximo compromiso, la junta directiva continúa evaluando distintas opciones para encontrar al entrenador que asumirá de forma permanente el cargo. Entre los nombres que han trascendido se encuentran Amarini Villatoro, Diego Vázquez y Jeaustin Campos, estos dos últimos recientemente quedaron sin equipo y aparecen entre las alternativas que analiza la institución.

El reto para García será importante, ya que Comunicaciones necesita comenzar a recuperar terreno en el campeonato. Los albos acumulan siete puntos después de seis jornadas del Apertura 2026 y ahora deberán visitar a Deportivo Mixco, en un encuentro en el que buscarán sumar una victoria que les permita cambiar el rumbo y afrontar con mayor confianza las siguientes fechas del torneo.

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