'El Fantasma' Figueroa deja de ser técnico de Comunicaciones

Lo que durante los últimos días se manejaba como un secreto a voces finalmente se confirmó. Comunicaciones anunció este lunes la salida de Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa como director técnico del primer equipo, decisión que llega después de la derrota por 0-1 frente a Municipal en el Clásico 338, disputado el pasado sábado.
La institución crema hizo oficial la separación mediante un comunicado en el que explicó que ambas partes llegaron a un acuerdo para poner fin al vínculo. "Marco Antonio Figueroa finaliza su vínculo con nuestra institución y deja de ser el director técnico del primer equipo", informó el club, que también agradeció al estratega por su trabajo y le deseó éxitos en sus próximos proyectos profesionales.
Figueroa terminó peleado con la afición crema
Figueroa cerró así su segunda etapa al frente de Comunicaciones con 32 partidos dirigidos. De ellos, 26 correspondieron al Torneo Clausura 2026 —22 de la fase regular y cuatro de la ronda de eliminación—, mientras que en el actual certamen estuvo al frente durante seis encuentros. En este último período, los cremas solamente consiguieron siete puntos de los 18 posibles y actualmente se encuentran fuera de los puestos de clasificación.
Ahora, la directiva de Comunicaciones deberá definir quién asumirá las riendas del equipo para afrontar el resto del torneo. El club tiene previsto anunciar en las próximas horas al sustituto de Figueroa, quien podría llegar de manera interina o como parte de un proyecto deportivo previamente establecido. La salida del "Fantasma" abre así una nueva etapa en el conjunto albo, obligado a reaccionar para recuperar terreno en la competición.