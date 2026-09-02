 Estos son los árbitros para la jornada 7 del Apertura 2026
Deportes

Estos son los árbitros para la jornada 7 del Apertura 2026

Mario Escobar es el réferi con mayor experiencia que saltará al campo a pitar en esta séptima jornada.

Compartir:
Mario Escobar, árbitro de Guatemala
Mario Escobar, árbitro de Guatemala / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Comisión de Árbitros y Departamento de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dieron a conocer este día las designaciones de los nombramientos arbitrales correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Antigua y Aurora abrirán la séptima jornada del campeonato mayor del futbol guatemalteco, en el cual Municipal es líder en solitario, pero con varios equipos con la posibilidad de recortar en punto, e inclusive quitarle la posición de privilegio. 

Por eso el trabajo arbitral debe ser el más calificado para esta serie de partidos, donde los clubes buscar dar su mejor papel y sacar los puntos que, para algunos, los mantengan en puestos de clasificación, y para otros, acercarse a dicha zona y empezar a descontar rivales del sector privilegiado.

La Comisión de Árbitros y Departamento de Arbitraje nombró a Mario Escobar para el duelo entre Antigua y Aurora de este viernes 4 de septiembre, duelo que se jugará en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala en Sacatepéquez.

San Pedro derrota a Antigua, que pierde invicto y liderato

Los “Supergallos” le dan alcance a los “Panzas Verdes”, y Municipal sonríe porque toma el liderato tras seis fechas disputadas.

Nombramientos arbitrales 

A continuación, te presentamos los nombramientos arbitrales completos de la fecha 7:

  • Antigua vs. Aurora: Mario Escobar (central), Humberto Panjoj y Bryan Juárez (asistentes) y Juan Manuel Morales (cuarto)
  • Mixco vs. Comunicaciones: Bryan López (central), Luis Ventura y Cristian Álvaredo (asistentes) y Wildomar Ramírez (cuarto)
  • Malacateco vs. Suchitepéquez: Diego Ojer (central), Julio Pérez y Jorge Ordóñez (asistentes) y Kevin Cacao (cuarto)
  • Marquense vs. Xelajú: Cristopher Corado (central), Aczel Pérez y Jun José Caneces (asistentes) y Elmer Herrera (cuarto)
  • Cobán Imperial vs. Guastatoya: Alan Monroy (central), Dostin Acuta y César Yaxzal (asistentes) y Enrique de la Rosa (cuarto)
  • Municipal vs. San Pedro: Julio Luna (central), Juan Tipaz y Mario Velazco (asistentes) y Orlando Alvarado (cuarto)
Municipal derrota a Comunicaciones y se lleva el clásico 338

Un gol de Erik López da momentáneamente el liderato a Municipal, que deberá esperar los resultados de este domingo.

La séptima jornada 

Así se jugará la séptima fecha del Torneo apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala:

No. Partido Fecha Estadio
1 Antigua vs. Aurora Viernes, 4 de septiembre Pensativo
2 Mixco vs. Comunicaciones Sábado, 5 de septiembre Santo Domingo de Guzmán 
3 Malacateco vs. Suchitepéquez Sábado, 5 de septiembre Santa Lucía 
4 Marquense vs. Xelajú  Sábado, 5 de septiembre Marquesa de la Ensenada
5 Cobán Imperial vs. Guastatoya  Domingo 6 de septiembre José Ángel Rossi 
6 Municipal vs. San Pedro  Domingo 6 de septiembre El Trébol

En Portada

Gobierno presenta proyecto de Presupuesto 2027 y sus 12 principales objetivost
Nacionales

Gobierno presenta proyecto de Presupuesto 2027 y sus 12 principales objetivos

09:37 AM, Sep 02
Presidente Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuariot
Nacionales

Presidente Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuario

12:16 PM, Sep 02
Multas para transportistas sin limitador de velocidad suben a más de Q30 milt
Nacionales

Multas para transportistas sin limitador de velocidad suben a más de Q30 mil

02:00 PM, Sep 02
PEN Alemania reconoce a Zamora por su defensa de la libertad de prensat
Nacionales

PEN Alemania reconoce a Zamora por su defensa de la libertad de prensa

11:29 AM, Sep 02
Lester Martínez vive un momento muy especial en Guatemala t
Deportes

Lester Martínez vive un momento muy especial en Guatemala

01:53 PM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCredes socialesCopa Centroamericana#liganacionalviralInsólitoEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar