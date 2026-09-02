Estos son los árbitros para la jornada 7 del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros y Departamento de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dieron a conocer este día las designaciones de los nombramientos arbitrales correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.
Antigua y Aurora abrirán la séptima jornada del campeonato mayor del futbol guatemalteco, en el cual Municipal es líder en solitario, pero con varios equipos con la posibilidad de recortar en punto, e inclusive quitarle la posición de privilegio.
Por eso el trabajo arbitral debe ser el más calificado para esta serie de partidos, donde los clubes buscar dar su mejor papel y sacar los puntos que, para algunos, los mantengan en puestos de clasificación, y para otros, acercarse a dicha zona y empezar a descontar rivales del sector privilegiado.
La Comisión de Árbitros y Departamento de Arbitraje nombró a Mario Escobar para el duelo entre Antigua y Aurora de este viernes 4 de septiembre, duelo que se jugará en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala en Sacatepéquez.
Nombramientos arbitrales
A continuación, te presentamos los nombramientos arbitrales completos de la fecha 7:
- Antigua vs. Aurora: Mario Escobar (central), Humberto Panjoj y Bryan Juárez (asistentes) y Juan Manuel Morales (cuarto)
- Mixco vs. Comunicaciones: Bryan López (central), Luis Ventura y Cristian Álvaredo (asistentes) y Wildomar Ramírez (cuarto)
- Malacateco vs. Suchitepéquez: Diego Ojer (central), Julio Pérez y Jorge Ordóñez (asistentes) y Kevin Cacao (cuarto)
- Marquense vs. Xelajú: Cristopher Corado (central), Aczel Pérez y Jun José Caneces (asistentes) y Elmer Herrera (cuarto)
- Cobán Imperial vs. Guastatoya: Alan Monroy (central), Dostin Acuta y César Yaxzal (asistentes) y Enrique de la Rosa (cuarto)
- Municipal vs. San Pedro: Julio Luna (central), Juan Tipaz y Mario Velazco (asistentes) y Orlando Alvarado (cuarto)
La séptima jornada
Así se jugará la séptima fecha del Torneo apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala:
|No.
|Partido
|Fecha
|Estadio
|1
|Antigua vs. Aurora
|Viernes, 4 de septiembre
|Pensativo
|2
|Mixco vs. Comunicaciones
|Sábado, 5 de septiembre
|Santo Domingo de Guzmán
|3
|Malacateco vs. Suchitepéquez
|Sábado, 5 de septiembre
|Santa Lucía
|4
|Marquense vs. Xelajú
|Sábado, 5 de septiembre
|Marquesa de la Ensenada
|5
|Cobán Imperial vs. Guastatoya
|Domingo 6 de septiembre
|José Ángel Rossi
|6
|Municipal vs. San Pedro
|Domingo 6 de septiembre
|El Trébol