 Lester Martínez comparte momento especial con sus padres
Deportes

Lester Martínez vive un momento muy especial en Guatemala

Conoce qué fue lo hecho por el boxeador guatemalteco en sus primeros días en territorio nacional.

Compartir:
Lester Martínez, boxeador guatemalteco
Lester Martínez, boxeador guatemalteco / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Desde el pasado lunes 31 de agosto, el boxeador guatemalteco Lester Martínez ya se encuentra en el país luego de lograr vencer por la vía del nocaut al croata Luka Plantić, lo que significó retuviera el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Y una de las primeras actividades hechas por el nacional fue compartir una comida con sus padres, don Hermelindo y doña Lucidia.

Sin duda alguna, Lester Martínez llenó de orgullo al aficionado guatemalteco que vio en el cuadrilátero del Galen Center de la Universidad del Sur de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el esfuerzo, el trabajo, la disciplina y la buena técnica del boxeador chapín que una vez más mantuvo su invicto como boxeador profesional.

Tras el duro combate ante el europeo, Lester Martínez dejó claro qué deseaba comer en su regreso al país: Café con champurradas. Pero otro gran detalle que tuvo Martínez aquella noche de gloria fue honrar, como lo ha hecho siempre, ha sus padres.

Lester Martínez regresa a Guatemala tras defender con éxito su título del CMB

Tras retener el título interino del CMB, Lester Martínez regresó a Guatemala la madrugada de este lunes y, para evitar el ruido mediático, optó por una llegada discreta.

El momento más tierno que vive Lester Martínez 

Y justamente, el martes, un día después de ingresar al país, el petenero Lester Martínez publicó una historia de Instagram donde se le observa compartiendo en un restaurante giratorio de zona 15 una comida con sus seres queridos más cercanos. "#ConFe: Doña Luci y don Herme", fue el mensaje del campeón interino guatemalteco.  

La imagen de Lester Martínez, junto a sus padres, compartiendo una comida, fue acompañada por un tema musical, del grupo colombiano Los Milagrosos de San Pedro, llamada "Papá y Mamá".

"Eso viejitos que a mí la vida me dio, las dos personas más hermosas de este mundo; mi padre y madre que siempre me protegieron, y me pintaron ese amor limpio y profundo. Mi viejo tan humilde y tan trabajador...", era parte de la letra que acompaña la imagen de Lester.  

Y así, Lester Martínez sigue disfrutando de su estadía en Guatemala donde en breve se enfocará de nuevo para seguir con su preparación de cara a la siguiente pelea, de la cual aún no existen datos de rival, fechas y dónde se realizará.

Lester Martínez cumplió con su pelea número 22, y hasta el momento suma 21 triunfos y un empate. No ha sido derrotado desde aquella primera aparición en Ciudad de Guatemala en el 2019.

Foto embed
Lester Martínez compartiendo con su familia en Guatemala - Instagram de Lester Martínez

En Portada

Gobierno presenta proyecto de Presupuesto 2027 y sus 12 principales objetivost
Nacionales

Gobierno presenta proyecto de Presupuesto 2027 y sus 12 principales objetivos

09:37 AM, Sep 02
Presidente Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuariot
Nacionales

Presidente Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuario

12:16 PM, Sep 02
Multas para transportistas sin limitador de velocidad suben a más de Q30 milt
Nacionales

Multas para transportistas sin limitador de velocidad suben a más de Q30 mil

02:00 PM, Sep 02
PEN Alemania reconoce a Zamora por su defensa de la libertad de prensat
Nacionales

PEN Alemania reconoce a Zamora por su defensa de la libertad de prensa

11:29 AM, Sep 02
Lester Martínez vive un momento muy especial en Guatemala t
Deportes

Lester Martínez vive un momento muy especial en Guatemala

01:53 PM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemaltecoredes socialesCopa CentroamericanaPNCEstados UnidosEE.UU.#liganacionalReal Madridviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar