Lester Martínez comparte momento especial con sus padres

Desde el pasado lunes 31 de agosto, el boxeador guatemalteco Lester Martínez ya se encuentra en el país luego de lograr vencer por la vía del nocaut al croata Luka Plantić, lo que significó retuviera el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Y una de las primeras actividades hechas por el nacional fue compartir una comida con sus padres, don Hermelindo y doña Lucidia.
Sin duda alguna, Lester Martínez llenó de orgullo al aficionado guatemalteco que vio en el cuadrilátero del Galen Center de la Universidad del Sur de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el esfuerzo, el trabajo, la disciplina y la buena técnica del boxeador chapín que una vez más mantuvo su invicto como boxeador profesional.
Tras el duro combate ante el europeo, Lester Martínez dejó claro qué deseaba comer en su regreso al país: Café con champurradas. Pero otro gran detalle que tuvo Martínez aquella noche de gloria fue honrar, como lo ha hecho siempre, ha sus padres.
El momento más tierno que vive Lester Martínez
Y justamente, el martes, un día después de ingresar al país, el petenero Lester Martínez publicó una historia de Instagram donde se le observa compartiendo en un restaurante giratorio de zona 15 una comida con sus seres queridos más cercanos. "#ConFe: Doña Luci y don Herme", fue el mensaje del campeón interino guatemalteco.
La imagen de Lester Martínez, junto a sus padres, compartiendo una comida, fue acompañada por un tema musical, del grupo colombiano Los Milagrosos de San Pedro, llamada "Papá y Mamá".
"Eso viejitos que a mí la vida me dio, las dos personas más hermosas de este mundo; mi padre y madre que siempre me protegieron, y me pintaron ese amor limpio y profundo. Mi viejo tan humilde y tan trabajador...", era parte de la letra que acompaña la imagen de Lester.
Y así, Lester Martínez sigue disfrutando de su estadía en Guatemala donde en breve se enfocará de nuevo para seguir con su preparación de cara a la siguiente pelea, de la cual aún no existen datos de rival, fechas y dónde se realizará.
Lester Martínez cumplió con su pelea número 22, y hasta el momento suma 21 triunfos y un empate. No ha sido derrotado desde aquella primera aparición en Ciudad de Guatemala en el 2019.