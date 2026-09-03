 Sergio Martínez, la novedad en convocatoria del Real Madrid
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Descubre cuál es la novedad en la convocatoria del Real Madrid

El equipo “Merengue” visita este viernes a Real Betis en la fecha 4 de LaLiga.

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El jugador del Real Madrid Sergio Martínez (2d) asiste al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Valdebebas
El jugador del Real Madrid Sergio Martínez (2d) asiste al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Valdebebas / FOTO: EFE
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El centrocampista Sergio Martínez es la novedad en la lista de convocados del Real Madrid, como anunció José Mourinho en rueda de prensa, para viajar a Sevilla este viernes de cara a su partido ante el Betis en La Cartuja (13:00 horas GT) correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga.

El futbolista, por el que el Real Madrid pagó recientemente al Racing de Santander su cláusula de rescisión, llegó para formar parte del primer filial madridista, el RM Castilla, y entrar en dinámica y entrenamientos del primer equipo. Un proceso que ha adelantado hasta ser convocado por primera vez con el Real Madrid.

Un Sergio Martínez que se formó en las categorías inferiores del Racing, equipo con el que debutó, con un gol ante el Villarreal, en Primera División. Tras esto, el 31 de agosto, el Real Madrid acometió su fichaje y, en la primera oportunidad, fue llamado por Mourinho para el primer equipo.

Para dar entrada al centrocampista se cae de la lista el canterano Alexis Ciria; una nómina en la que el portugués mantiene las siete bajas que arrastra desde el comienzo de la temporada: Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Thiago Pitarch y Endrick.

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Asimismo, el técnico portugués del Real Madrid se refirió a la actual situación de Julián Álvarez con el Atlético Madrid.

La convocatoria del Real Madrid

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Betis correspondiente a la cuarta Jornada de Liga la forman:

  • Porteros: Courtois, Lunin y Javi Navarro
  • Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas
  • Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Sergio Martínez
  • Delanteros: Vinícius, Mbappé, Carlos Espí, Brahim y Yan Diomande.

José Mourinho y Manuel Pellegrini se reencuentran en la liga española. De la tensión por las palabras del portugués en 2011 por las que, 15 años después, mostró su arrepentimiento, a una buena relación entre los dos técnicos que lideran a Real Madrid y Betis, respectivamente, y que se enfrentan este viernes en un partido al que llegan con un precedente bien distinto.

El Betis sufrió una goleada 5-2 ante el Levante, mientras que el Real Madrid goleó al Málaga 4-0. Un partido en el Santiago Bernabéu que culminó una semana de ocho goles en dos encuentros, tras golear también a la Real Sociedad 4-1 el miércoles.  

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Convocatoria del Real Madrid para medirse a Real Betis - @realmadrid

*Información EFE. 

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