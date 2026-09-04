 Adam Griger, el fenómeno viral previo a la Champions League
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¡El Scarso lo hizo de nuevo! Adam Griger, el fenómeno viral previo a la Champions League

Al estilo Tim Payne, el eslovaco Adam Griger está pasando de ser el futbolista menos conocido al más popular.

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Adam Griger, el nuevo fenómeno viral previo a la Champions League
Adam Griger, el nuevo fenómeno viral previo a la Champions League / FOTO: IG: Adam Griger
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El creador de contenido argentino, Valen Scarsini, conocido en las redes sociales como "El Scarso" nuevamente lleva a la popularidad a un futbolista totalmente desconocido (Adam Griger). Es de recordar que el propio "El Scarso" fue el autor principal de dar a conocer al mundo a Tim Payne durante la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, evento que vio nacer a otro jugador viral, el caboverdiano Vozinha.

Bajo la misma temática, pero ahora enfocada en la siguiente edición de la UEFA Champions League -la cual arranca el martes 8 de septiembre, "El Scarso" buscó al jugador menos popular y pidió a sus seguidores en Argentina y distribuidos en todo el mundo, ir a las redes sociales de Adam Griger, un futbolista del Slovan Bratislava, y que le dieran seguir para volverlo viral.

La solicitud de Valen Scarsini no lleva ni dos días, y el jugador que tenía 5 mil 501 seguidor pasó en 24 horas a tener 328 mil seguidores, acercándose así al medio millón.

@elscarso

ADAM GRIGER SE SALIÓ DE CONTROL‼️ #greenscreen #futbol #tiktokfootballacademy #argentina🇦🇷 #tiktokdeportes

♬ Famous Mozart's Turkish March(872150) - East Valley Music

El agradecimiento de Adam Griger

Tras la locura por el nuevo movimiento impulsado por "El Scarso", las redes sociales de Adam Griger explotaron, y fue tan grande el movimiento que el jugador eslovaco de 22 años brindó un mensaje a sus seguidores.

La sorpresa fue que el europeo entiende un poco del idioma castellano y dirigió unas palabras en español al público en general.

"Hola a todos, quiero agradecer de corazón a toda la gente de Argentina y a todas las personas de habla hispana por todo el cariño y apoyo que me están dando. Todavía no puedo creer tolo que ha pasado. Hace un poco tenía alrededor de cinco mil seguidores y ahora somo muchísimos más. Estoy agradecido por cada mensaje, cada like y cada follow", escribió el jugador que se espere debute ante el París Saint-Germain en la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027.

Posteriormente el jugador Adam Griger recordó que hace algún tiempo viajó a Argentina durante el Mundial Sub-19, lo que calificó como "una experiencia increíble".

Asimismo, confirmó que habla un poco el español por lo que entiende bastante lo que le escriben, ya que también jugó en España.

"Después de todo lo que ha pasado, estoy seguro de que volveré a Argentina otra vez, muy pronto", aseguró Griger en una historia de Instagram.

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Adam Griger envió mensaje de agradecimiento tras brutal crecimiento en Instagram - IG de Adam Griger

Primera fecha para Adam Griger

La UEFA Champions League 2026-2027 arranca este martes 8 de septiembre con dos partidos a las 10:45 horas GT: Brujas vs. Aston Villa y AEK Atenas vs. LASK Linz.

Es primera jornada contempla para el día miércoles 9 de septiembre del debut del bicampeón defensor, el París Saint-Germain, ante el cuadro eslovaco Slovan Bratislava, club de Adam Griger. Este duelo será a las 13:00 horas GT en el Parque de los Príncipes de París, Francia.

Conoce 11 grandes duelos de la fase liga de Champions League

El Real Madrid recibirá al Inter y visitará al Arsenal en dos partidos cargados de memoria con José Mourinho como protagonista.

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